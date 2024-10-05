17-летний екатеринбуржец уехал на озеро и покончил с собой после ссоры с девушкой. Фото

В Екатеринбурге на озере Шарташ нашли труп 17-летнего парня

06 октября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Парня нашли на берегу озера (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ нашли труп 17-летнего парня, который покончил с собой. По одной из версий, он решил так поступить после ссоры со своей девушкой. «Они часто ругались. Родители были против их отношений. Накануне они в очередной раз поссорились. Парень пришел домой злой, что удивило родственников. Взял велосипед и уехал. Его нашли около 23:00», — передает слова близкого к ситуации источника газета «КП-Екатеринбург». По его словам, пара начала встречаться еще в школе. Погибший был студентом железнодорожного техникума. Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается. telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ нашли труп 17-летнего парня, который покончил с собой. По одной из версий, он решил так поступить после ссоры со своей девушкой. «Они часто ругались. Родители были против их отношений. Накануне они в очередной раз поссорились. Парень пришел домой злой, что удивило родственников. Взял велосипед и уехал. Его нашли около 23:00», — передает слова близкого к ситуации источника газета «КП-Екатеринбург». По его словам, пара начала встречаться еще в школе. Погибший был студентом железнодорожного техникума. Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.