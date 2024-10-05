05 октября 2024

17-летний екатеринбуржец уехал на озеро и покончил с собой после ссоры с девушкой. Фото

В Екатеринбурге на озере Шарташ нашли труп 17-летнего парня
© Служба новостей «URA.RU»
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Берег озера Шарташ. Екатеринбург, озеро шарташ, берег шарташа
Парня нашли на берегу озера (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ нашли труп 17-летнего парня, который покончил с собой. По одной из версий, он решил так поступить после ссоры со своей девушкой.

«Они часто ругались. Родители были против их отношений. Накануне они в очередной раз поссорились. Парень пришел домой злой, что удивило родственников. Взял велосипед и уехал. Его нашли около 23:00», — передает слова близкого к ситуации источника газета «КП-Екатеринбург». По его словам, пара начала встречаться еще в школе. Погибший был студентом железнодорожного техникума.

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ нашли труп 17-летнего парня, который покончил с собой. По одной из версий, он решил так поступить после ссоры со своей девушкой. «Они часто ругались. Родители были против их отношений. Накануне они в очередной раз поссорились. Парень пришел домой злой, что удивило родственников. Взял велосипед и уехал. Его нашли около 23:00», — передает слова близкого к ситуации источника газета «КП-Екатеринбург». По его словам, пара начала встречаться еще в школе. Погибший был студентом железнодорожного техникума. Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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