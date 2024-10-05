В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ нашли труп 17-летнего парня, который покончил с собой. По одной из версий, он решил так поступить после ссоры со своей девушкой.
«Они часто ругались. Родители были против их отношений. Накануне они в очередной раз поссорились. Парень пришел домой злой, что удивило родственников. Взял велосипед и уехал. Его нашли около 23:00», — передает слова близкого к ситуации источника газета «КП-Екатеринбург». По его словам, пара начала встречаться еще в школе. Погибший был студентом железнодорожного техникума.
Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.
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