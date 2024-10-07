В Кургане пешеход погиб под колесами автомобиля

Трагедия произошла на улице Юргамышская в Кургане, где водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода. В результате курганец скончался до приезда медиков. Об этом сообщил отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану.
«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады „Скорой медицинской помощи“», — сообщила Госавтоинспекция.
Инцидент случился 7 октября в 19:00 возле дома №14, когда автомобиль, двигаясь в направлении проспекта Конституции, столкнулся с мужчиной, который пересекал проезжую часть. На данный момент, по информации ведомства, специалисты работают над установлением всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП. Проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все детали трагического события.
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