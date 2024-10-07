Власти Перми потратят миллионы на проект автобусной остановки

В Перми обустроят остановочные пункты и отстойно-разворотную площадку на пересечении улиц Космонавта Леонова и Ягодной. Сейчас городские власти через электронный аукцион ищут инженеров для разработки соответствующей документации. На работы выделят почти четыре миллиона рублей.
«Разработка документации по планировке и межеванию территории, обустройству конечного остановочного пункта с отстойно-разворотной площадкой, используемого в регулярных перевозках пассажиров на территории Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,9 млн рублей. Заказчиком выступает департамент транспорта администрации Перми», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
В проекте необходимо предусмотреть площадку для одновременного отстоя не менее 22 автобусов с «гармошкой» и большого класса. Работы требуется завершить до 30 ноября 2025 года.
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