07 октября 2024

Власти Перми потратят миллионы на проект автобусной остановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная площадка появится на пересечении улиц Космонавта Леонова и Ягодной
Автобусная площадка появится на пересечении улиц Космонавта Леонова и Ягодной Фото:

В Перми обустроят остановочные пункты и отстойно-разворотную площадку на пересечении улиц Космонавта Леонова и Ягодной. Сейчас городские власти через электронный аукцион ищут инженеров для разработки соответствующей документации. На работы выделят почти четыре миллиона рублей.

«Разработка документации по планировке и межеванию территории, обустройству конечного остановочного пункта с отстойно-разворотной площадкой, используемого в регулярных перевозках пассажиров на территории Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,9 млн рублей. Заказчиком выступает департамент транспорта администрации Перми», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

В проекте необходимо предусмотреть площадку для одновременного отстоя не менее 22 автобусов с «гармошкой» и большого класса. Работы требуется завершить до 30 ноября 2025 года.

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В Перми обустроят остановочные пункты и отстойно-разворотную площадку на пересечении улиц Космонавта Леонова и Ягодной. Сейчас городские власти через электронный аукцион ищут инженеров для разработки соответствующей документации. На работы выделят почти четыре миллиона рублей. «Разработка документации по планировке и межеванию территории, обустройству конечного остановочного пункта с отстойно-разворотной площадкой, используемого в регулярных перевозках пассажиров на территории Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,9 млн рублей. Заказчиком выступает департамент транспорта администрации Перми», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. В проекте необходимо предусмотреть площадку для одновременного отстоя не менее 22 автобусов с «гармошкой» и большого класса. Работы требуется завершить до 30 ноября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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