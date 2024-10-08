Несколько домов в центре Екатеринбурга больше недели остаются без горячей воды

В Екатеринбурге три дома на улице Шевченко с 1 октября остаются без горячей воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Горячее водоснабжение планируют восстановить 8 октября Фото:

В Екатеринбурге жители трех домов на улице Шевченко с 1 октября живут без горячей воды из-за повреждения тепловых сетей. Коммунальщики запланировали возобновление подачи горячей воды к вечеру 8 октября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

«Без горячей воды остались дома № 23, 25, 27 по улице Шевченко. Горячее водоснабжение потребителей будет восстановлено вечером 8 октября», — пояснили в ЕТК.

Отмечается, что бригада приступила к ремонту, но при проведении земляных работ были обнаружены поверх тепловой сети переплетение кабелей сторонних коммуникаций, не обозначенных на геосхеме, из-за чего сроки увеличились. «Для раскопок нам необходимо было получить разрешение от организаций, которым принадлежат кабели», — сказали в компании.

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В Екатеринбурге жители трех домов на улице Шевченко с 1 октября живут без горячей воды из-за повреждения тепловых сетей. Коммунальщики запланировали возобновление подачи горячей воды к вечеру 8 октября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. «Без горячей воды остались дома № 23, 25, 27 по улице Шевченко. Горячее водоснабжение потребителей будет восстановлено вечером 8 октября», — пояснили в ЕТК. Отмечается, что бригада приступила к ремонту, но при проведении земляных работ были обнаружены поверх тепловой сети переплетение кабелей сторонних коммуникаций, не обозначенных на геосхеме, из-за чего сроки увеличились. «Для раскопок нам необходимо было получить разрешение от организаций, которым принадлежат кабели», — сказали в компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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