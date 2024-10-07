07 октября 2024

Дело задержанного за взятку свердловского экс-министра вылилось в 30 томов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по делу Василия Старкова. Екатеринбург, старков василий
Василия Старкова задержали 9 июля Фото:

В деле бывшего свердловского министра Василия Старкова, задержанного по обвинению в получении крупной взятки, насчитывается 30 томов. Новые подробности URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального Следкома Александр Шульга.

«Осуществлены допросы ряда свидетелей, выемки и осмотры документов, проанализирована должностная, контрактная и финансовая документация, проведены лингвистические и фоноскопические судебные экспертизы. Материалы расследования составили свыше 30 томов. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляли сотрудники регионального УФСБ», — рассказали в СК.

О задержании Старкова стало известно 9 июля. Его обвиняют в получении 4 млн рублей за помощь подрядчику в получении дорожных госконтрактов. Из правительства Старков спешно уволился в конце 2023 года и сразу уехал на СВО. Еще один фигурант в уголовном деле — глава Управления автодорог региона Вячеслав Данилов. Ему вменяют взятку размером 12 млн рублей. Оба сейчас под арестом, свою вину они признали. Больше информации об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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В деле бывшего свердловского министра Василия Старкова, задержанного по обвинению в получении крупной взятки, насчитывается 30 томов. Новые подробности URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального Следкома Александр Шульга. «Осуществлены допросы ряда свидетелей, выемки и осмотры документов, проанализирована должностная, контрактная и финансовая документация, проведены лингвистические и фоноскопические судебные экспертизы. Материалы расследования составили свыше 30 томов. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляли сотрудники регионального УФСБ», — рассказали в СК. О задержании Старкова стало известно 9 июля. Его обвиняют в получении 4 млн рублей за помощь подрядчику в получении дорожных госконтрактов. Из правительства Старков спешно уволился в конце 2023 года и сразу уехал на СВО. Еще один фигурант в уголовном деле — глава Управления автодорог региона Вячеслав Данилов. Ему вменяют взятку размером 12 млн рублей. Оба сейчас под арестом, свою вину они признали. Больше информации об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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