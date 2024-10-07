Дело задержанного за взятку свердловского экс-министра вылилось в 30 томов

В деле бывшего свердловского министра Василия Старкова, задержанного по обвинению в получении крупной взятки, насчитывается 30 томов. Новые подробности URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального Следкома Александр Шульга.
«Осуществлены допросы ряда свидетелей, выемки и осмотры документов, проанализирована должностная, контрактная и финансовая документация, проведены лингвистические и фоноскопические судебные экспертизы. Материалы расследования составили свыше 30 томов. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляли сотрудники регионального УФСБ», — рассказали в СК.
О задержании Старкова стало известно 9 июля. Его обвиняют в получении 4 млн рублей за помощь подрядчику в получении дорожных госконтрактов. Из правительства Старков спешно уволился в конце 2023 года и сразу уехал на СВО. Еще один фигурант в уголовном деле — глава Управления автодорог региона Вячеслав Данилов. Ему вменяют взятку размером 12 млн рублей. Оба сейчас под арестом, свою вину они признали. Больше информации об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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