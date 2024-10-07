07 октября 2024

Челябинский Россельхознадзор и коллеги из Узбекистана сравнили методы борьбы с вредителями

Россельхознадзор: 60% челябинского ввоза подкарантинных плодов дает Узбекистан
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В Россельхознадзоре методы борьбы с вредителями растений обсудили с коллегами из Узбекистана Фото:

Специалисты Россельхознадзора сравнили с коллегами из Узбекистана методы борьбы с вредителями урожая. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в УрФО из республики поступает порядка 60% всей подкарантинной продукции.

«В Челябинске состоялась встреча представителей службы и Агентства по карантину и защите растений Узбекистана. В ходе мероприятия обменялись опытом в области фитосанитарного контроля и надзора», — отметили в Россельхознадзоре.

Участники встречи рассмотрели вопросы организации фитосанитарного контроля на складах временного хранения. Говорили о необходимости снижать факты выявления карантинных объектов.

В основном из республики в регион ввозятся свежие и сушеные фрукты, овощи, арахис. Одновременно из Челябинской, Свердловской и Курганской областей в экспортируются лесо- и пиломатериалы, изделия из древесины, зерно, крупы, хлопья, мука. Также поставляются отруби, нут, горох, чечевица, свежий продовольственный картофель и торф. В 2024 году из трех областей отгружено свыше 342 тысяч кубометров лесо- и пиломатериалов, около шести тысяч тонн муки.

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Специалисты Россельхознадзора сравнили с коллегами из Узбекистана методы борьбы с вредителями урожая. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в УрФО из республики поступает порядка 60% всей подкарантинной продукции. «В Челябинске состоялась встреча представителей службы и Агентства по карантину и защите растений Узбекистана. В ходе мероприятия обменялись опытом в области фитосанитарного контроля и надзора», — отметили в Россельхознадзоре. Участники встречи рассмотрели вопросы организации фитосанитарного контроля на складах временного хранения. Говорили о необходимости снижать факты выявления карантинных объектов. В основном из республики в регион ввозятся свежие и сушеные фрукты, овощи, арахис. Одновременно из Челябинской, Свердловской и Курганской областей в экспортируются лесо- и пиломатериалы, изделия из древесины, зерно, крупы, хлопья, мука. Также поставляются отруби, нут, горох, чечевица, свежий продовольственный картофель и торф. В 2024 году из трех областей отгружено свыше 342 тысяч кубометров лесо- и пиломатериалов, около шести тысяч тонн муки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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