Челябинский Россельхознадзор и коллеги из Узбекистана сравнили методы борьбы с вредителями

Россельхознадзор: 60% челябинского ввоза подкарантинных плодов дает Узбекистан

08 октября 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

В Россельхознадзоре методы борьбы с вредителями растений обсудили с коллегами из Узбекистана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты Россельхознадзора сравнили с коллегами из Узбекистана методы борьбы с вредителями урожая. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в УрФО из республики поступает порядка 60% всей подкарантинной продукции. «В Челябинске состоялась встреча представителей службы и Агентства по карантину и защите растений Узбекистана. В ходе мероприятия обменялись опытом в области фитосанитарного контроля и надзора», — отметили в Россельхознадзоре. Участники встречи рассмотрели вопросы организации фитосанитарного контроля на складах временного хранения. Говорили о необходимости снижать факты выявления карантинных объектов. В основном из республики в регион ввозятся свежие и сушеные фрукты, овощи, арахис. Одновременно из Челябинской, Свердловской и Курганской областей в экспортируются лесо- и пиломатериалы, изделия из древесины, зерно, крупы, хлопья, мука. Также поставляются отруби, нут, горох, чечевица, свежий продовольственный картофель и торф. В 2024 году из трех областей отгружено свыше 342 тысяч кубометров лесо- и пиломатериалов, около шести тысяч тонн муки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты Россельхознадзора сравнили с коллегами из Узбекистана методы борьбы с вредителями урожая. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в УрФО из республики поступает порядка 60% всей подкарантинной продукции. «В Челябинске состоялась встреча представителей службы и Агентства по карантину и защите растений Узбекистана. В ходе мероприятия обменялись опытом в области фитосанитарного контроля и надзора», — отметили в Россельхознадзоре. Участники встречи рассмотрели вопросы организации фитосанитарного контроля на складах временного хранения. Говорили о необходимости снижать факты выявления карантинных объектов. В основном из республики в регион ввозятся свежие и сушеные фрукты, овощи, арахис. Одновременно из Челябинской, Свердловской и Курганской областей в экспортируются лесо- и пиломатериалы, изделия из древесины, зерно, крупы, хлопья, мука. Также поставляются отруби, нут, горох, чечевица, свежий продовольственный картофель и торф. В 2024 году из трех областей отгружено свыше 342 тысяч кубометров лесо- и пиломатериалов, около шести тысяч тонн муки.