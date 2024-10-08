В России резко сократится число импортных легковых автомобилей

В России ожидается резкое снижение импорта легковых автомобилей с 2025 года. Об этом стало известно из материалов к проекту федерального бюджета.
«Российские власти прогнозируют снижение объемов импорта легковых автомобилей в Россию с 2025 года», — передает содержание документа РБК. Там добавили, что, по прогнозам властей, в 2025 году импорт составит один миллион автомобилей, в 2026 году — 916 тысяч, а в 2027 году — 776 тысяч.
При этом средний утильсбор на один автомобиль будет расти: 602 тысяч рублей в 2025-м, 716 тысяч в 2026-м и 798 тысяч в 2027-м. Ожидается, что бюджет получит от утильсбора 653,5 миллиарда рублей в 2025 году, 656,4 миллиарда в 2026-м и 619,5 миллиарда в 2027-м. Общие доходы от импорта автомобильной техники составят 1,14 триллиона рублей в 2025 году и вырастут до 1,26 триллиона в 2027-м, заключили в документе.
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