07 октября 2024

В мэрии Тюмени рассказали, сколько потратят на строительство тоннеля возле ж/д вокзала

В Тюмени строительство тоннеля возле вокзала обойдется в 13,9 миллиардов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Точные сроки строительства дороги неизвестны
Точные сроки строительства дороги неизвестны Фото:

В Тюмени в створе улиц Первомайской и Калинина построят тоннель через Транссибирскую магистраль. Как сообщили в администрации города, стоимость работ составляет более 13 миллиардов рублей.

«Реализация проекта обойдется в 13,9 миллиардов рублей. <...> Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018-2040 гг. выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодорожного тоннеля предусмотрено в период 2026-2030 годов», — сообщили в мэрии изданию «РБК Тюмень».

Точные сроки строительства дороги неизвестны. Также окончательная цена работ будет определена после разработки проектной документации.

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В Тюмени в створе улиц Первомайской и Калинина построят тоннель через Транссибирскую магистраль. Как сообщили в администрации города, стоимость работ составляет более 13 миллиардов рублей. «Реализация проекта обойдется в 13,9 миллиардов рублей. <...> Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018-2040 гг. выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодорожного тоннеля предусмотрено в период 2026-2030 годов», — сообщили в мэрии изданию «РБК Тюмень». Точные сроки строительства дороги неизвестны. Также окончательная цена работ будет определена после разработки проектной документации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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