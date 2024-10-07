В мэрии Тюмени рассказали, сколько потратят на строительство тоннеля возле ж/д вокзала

В Тюмени в створе улиц Первомайской и Калинина построят тоннель через Транссибирскую магистраль. Как сообщили в администрации города, стоимость работ составляет более 13 миллиардов рублей.
«Реализация проекта обойдется в 13,9 миллиардов рублей. <...> Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018-2040 гг. выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодорожного тоннеля предусмотрено в период 2026-2030 годов», — сообщили в мэрии изданию «РБК Тюмень».
Точные сроки строительства дороги неизвестны. Также окончательная цена работ будет определена после разработки проектной документации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!