07 октября 2024

«Сургутнефтегаз» через суд забрал пакет акций компании на пять миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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"Сургутнефтегаз" свернул свои акции, которые принадлежали несуществующим компаниям
"Сургутнефтегаз" свернул свои акции, которые принадлежали несуществующим компаниям Фото:

Арбитражный суд ХМАО передал ПАО «Сургутнефтегаз» более 190 тысяч бесхозных акций, общая стоимость которых оценивается в 5 млн рублей. Об этом сообщается в публикации Интерфакса.

«Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил требования ПАО „Сургутнефтегаз“ и передал в его распоряжение бесхозные акции нефтяной компании — 184 336 обыкновенных и 5803 привилегированных. Текущая рыночная стоимость такого пакета — около 5 млн рублей»,- пишет Интерфакс.

Судебное разбирательство касалось бесхозных акций, которые прежде принадлежали 32 компаниям. Большинство из них были исключены из ЕГРЮЛ или ликвидированы. К примеру, кипрские компании Adwick Limited, Pikeston Investments Limited, Minmed Investments Limited и Mapleleaf Trading Limited были закрыты с 2002 по 2014 год. В перечне иска также фигурировала американская Balfour Financial Corporation и британская Lambton Limited, деятельность которых завершилась в 2010 году.

ОАО «Сургутнефтегаз» уже не первый год занимается возвратом акций, не имеющих конкретного владельца. В 2019 году организация активно обращалась в суд с требованиями о возвращении таких акций на свой баланс, что привело к перечислению более миллиона ценных бумаг. В следующем году компания продала эти акции на открытом рынке. Тем не менее, «Сургутнефтегаз» также сталкивается с неудачами. Например, Верховный суд отклонил иск компании о признании в качестве бесхозных 25 313 привилегированных акций, которые были записаны на ОАО ИФК «Логрус», считая, что доказательств представлено недостаточно.

Ранее URA.RU писало, что  «Сургутнефтегаза»»» в октябре 2024 года повысил зарплату сотрудникам на 7%. Об этом сообщил профсоюз компании.

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Арбитражный суд ХМАО передал ПАО «Сургутнефтегаз» более 190 тысяч бесхозных акций, общая стоимость которых оценивается в 5 млн рублей. Об этом сообщается в публикации Интерфакса. «Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил требования ПАО „Сургутнефтегаз“ и передал в его распоряжение бесхозные акции нефтяной компании — 184 336 обыкновенных и 5803 привилегированных. Текущая рыночная стоимость такого пакета — около 5 млн рублей»,- пишет Интерфакс. Судебное разбирательство касалось бесхозных акций, которые прежде принадлежали 32 компаниям. Большинство из них были исключены из ЕГРЮЛ или ликвидированы. К примеру, кипрские компании Adwick Limited, Pikeston Investments Limited, Minmed Investments Limited и Mapleleaf Trading Limited были закрыты с 2002 по 2014 год. В перечне иска также фигурировала американская Balfour Financial Corporation и британская Lambton Limited, деятельность которых завершилась в 2010 году. ОАО «Сургутнефтегаз» уже не первый год занимается возвратом акций, не имеющих конкретного владельца. В 2019 году организация активно обращалась в суд с требованиями о возвращении таких акций на свой баланс, что привело к перечислению более миллиона ценных бумаг. В следующем году компания продала эти акции на открытом рынке. Тем не менее, «Сургутнефтегаз» также сталкивается с неудачами. Например, Верховный суд отклонил иск компании о признании в качестве бесхозных 25 313 привилегированных акций, которые были записаны на ОАО ИФК «Логрус», считая, что доказательств представлено недостаточно. Ранее URA.RU писало, что  «Сургутнефтегаза»»» в октябре 2024 года повысил зарплату сотрудникам на 7%. Об этом сообщил профсоюз компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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