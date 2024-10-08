ФАС признала сговор на торгах по капремонту в Челябинской области

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Компании на торгах со сговором заключили контракты на 175 млн рублей
Компании на торгах со сговором заключили контракты на 175 млн рублей Фото:

Управление ФАС по Челябинской области признало наличие сговора на торгах по капремонту. Как заявили в пресс-службе ведомства, участниками являлись 12 компаний.

«Антимонопольная служба вынесла решение о признании в действиях двенадцати компаний из Челябинска и области нарушения закона о защите конкуренции. Заказчиком закупок являлся регоператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах области», — заявили в УФАС.

По данным службы, компании договаривались между собой и не конкурировали на торгах. Это приводило к заключению контрактов по ценам, близким к начальным.

В результате сговора, который продолжался с 2021 по 2023 годы, контракты заключались не на конкурентной основе. В некоторых случаях победитель торгов впоследствии привлекал одного из своих «конкурентов» в качестве субподрядчика.

По информации УФАС, такие антиконкурентные соглашения были выявлены в 23 закупках, общая сумма тендеров превысила 175 миллионов рублей. Компании, признанные виновными в нарушении антимонопольного законодательства, привлекут к ответственности.

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Управление ФАС по Челябинской области признало наличие сговора на торгах по капремонту. Как заявили в пресс-службе ведомства, участниками являлись 12 компаний. «Антимонопольная служба вынесла решение о признании в действиях двенадцати компаний из Челябинска и области нарушения закона о защите конкуренции. Заказчиком закупок являлся регоператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах области», — заявили в УФАС. По данным службы, компании договаривались между собой и не конкурировали на торгах. Это приводило к заключению контрактов по ценам, близким к начальным. В результате сговора, который продолжался с 2021 по 2023 годы, контракты заключались не на конкурентной основе. В некоторых случаях победитель торгов впоследствии привлекал одного из своих «конкурентов» в качестве субподрядчика. По информации УФАС, такие антиконкурентные соглашения были выявлены в 23 закупках, общая сумма тендеров превысила 175 миллионов рублей. Компании, признанные виновными в нарушении антимонопольного законодательства, привлекут к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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