ФАС признала сговор на торгах по капремонту в Челябинской области

Управление ФАС по Челябинской области признало наличие сговора на торгах по капремонту. Как заявили в пресс-службе ведомства, участниками являлись 12 компаний.
«Антимонопольная служба вынесла решение о признании в действиях двенадцати компаний из Челябинска и области нарушения закона о защите конкуренции. Заказчиком закупок являлся регоператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах области», — заявили в УФАС.
По данным службы, компании договаривались между собой и не конкурировали на торгах. Это приводило к заключению контрактов по ценам, близким к начальным.
В результате сговора, который продолжался с 2021 по 2023 годы, контракты заключались не на конкурентной основе. В некоторых случаях победитель торгов впоследствии привлекал одного из своих «конкурентов» в качестве субподрядчика.
По информации УФАС, такие антиконкурентные соглашения были выявлены в 23 закупках, общая сумма тендеров превысила 175 миллионов рублей. Компании, признанные виновными в нарушении антимонопольного законодательства, привлекут к ответственности.
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