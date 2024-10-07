В Нефтеюганске посуточно сдают квартиру для семейных пар в стиле сказки «Алиса в стране чудес» с атрибутикой БДСМ. Объявление опубликовано на одном из сайтов аренды жилья.
«Квартира для взрослых. Для куражей не сдается, только для пар. Все необходимое имеется», — указано в описании квартиры.
Интерьер квартиры выполнен в нетипичном для БДСМ стиле. Кроме специальной атрибутики и секс-качелей в квартире есть фотообои с изображением персонажей из сказки «Алиса в стране чудес», а также статуэтки, игрушки и другие сказочные элементы декоры.
Ранее URA.RU писало о других апартаментах для взрослых ролевых игр, которые сдавали в аренду в Нижневартовске. Квартиру оформили в романтическом стиле и оборудовали необходимой атрибутикой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!