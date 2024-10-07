07 октября 2024

В ХМАО сдают БДСМ-квартиру в сказочном стиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира оборудована секс-качелями и атрибутикой БДСМ, а интерьер в помещении выполнен в стиле "Алиса в стране чудес"
Квартира оборудована секс-качелями и атрибутикой БДСМ, а интерьер в помещении выполнен в стиле "Алиса в стране чудес" Фото:

В Нефтеюганске посуточно сдают квартиру для семейных пар в стиле сказки «Алиса в стране чудес» с атрибутикой БДСМ. Объявление опубликовано на одном из сайтов аренды жилья.

«Квартира для взрослых. Для куражей не сдается, только для пар. Все необходимое имеется», — указано в описании квартиры.

Интерьер квартиры выполнен в нетипичном для БДСМ стиле. Кроме специальной атрибутики и секс-качелей в квартире есть фотообои с изображением персонажей из сказки «Алиса в стране чудес», а также статуэтки, игрушки и другие сказочные элементы декоры.

Ранее URA.RU писало о других апартаментах для взрослых ролевых игр, которые сдавали в аренду в Нижневартовске. Квартиру оформили в романтическом стиле и оборудовали необходимой атрибутикой.

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В Нефтеюганске посуточно сдают квартиру для семейных пар в стиле сказки «Алиса в стране чудес» с атрибутикой БДСМ. Объявление опубликовано на одном из сайтов аренды жилья. «Квартира для взрослых. Для куражей не сдается, только для пар. Все необходимое имеется», — указано в описании квартиры. Интерьер квартиры выполнен в нетипичном для БДСМ стиле. Кроме специальной атрибутики и секс-качелей в квартире есть фотообои с изображением персонажей из сказки «Алиса в стране чудес», а также статуэтки, игрушки и другие сказочные элементы декоры. Ранее URA.RU писало о других апартаментах для взрослых ролевых игр, которые сдавали в аренду в Нижневартовске. Квартиру оформили в романтическом стиле и оборудовали необходимой атрибутикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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