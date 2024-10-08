Под Челябинском автомобиль вылетел под встречный КАМАЗ. Видео

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
В аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля Фото:

На 35 километре автодороги «Западный обход Челябинска» днем 8 октября Hyundai Solaris вылетел под встречный КАМАЗ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир легковушки.

«Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по предварительным данным, при не установленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Hyundai», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.

Там отметили, что инспекторы продолжают находиться на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства. На участке дороги введено реверсивное движение.

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На 35 километре автодороги «Западный обход Челябинска» днем 8 октября Hyundai Solaris вылетел под встречный КАМАЗ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир легковушки. «Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по предварительным данным, при не установленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Hyundai», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области. Там отметили, что инспекторы продолжают находиться на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства. На участке дороги введено реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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