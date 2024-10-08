В сети появился трейлер фильма «Пальма 2» с кадрами пермских лесов. Видео

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Главную роль в фильме сыграл Виктор Добронравов
Главную роль в фильме сыграл Виктор Добронравов Фото:

Вышел трейлер к фильму «Пальма 2», главную роль в котором сыграл Виктор Добронравов. Съемки картины проходили в Пермском крае. Трейлер опубликовала кинокомпания «Централ Партнершип» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Представляем трейлер семейного комедийного приключения „Пальма 2“. Во всех кинотеатрах с 20 марта 2025 года», — сказано в сообщении.

Фильм «Пальма 2» является продолжением истории про овчарку Пальму. По сюжету Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов) оставляет работу в гражданской авиации и переезжает вместе с семьей в глубинку. Однажды к ним в дом приходит медвежонок, которому сын летчика дает имя Мансур. Позже медведя похищают браконьеры, и на помощь ему приходит овчарка Пальма. Животным необходимо вместе найти дорогу домой. В это время семья Лазаревых отправляется на поиски медвежонка и собаки.

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Вышел трейлер к фильму «Пальма 2», главную роль в котором сыграл Виктор Добронравов. Съемки картины проходили в Пермском крае. Трейлер опубликовала кинокомпания «Централ Партнершип» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Представляем трейлер семейного комедийного приключения „Пальма 2“. Во всех кинотеатрах с 20 марта 2025 года», — сказано в сообщении. Фильм «Пальма 2» является продолжением истории про овчарку Пальму. По сюжету Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов) оставляет работу в гражданской авиации и переезжает вместе с семьей в глубинку. Однажды к ним в дом приходит медвежонок, которому сын летчика дает имя Мансур. Позже медведя похищают браконьеры, и на помощь ему приходит овчарка Пальма. Животным необходимо вместе найти дорогу домой. В это время семья Лазаревых отправляется на поиски медвежонка и собаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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