Власти Салехарда проверят детсад, из которого бегут воспитатели

С заведующей детским садом «Золотая рыбка» в Салехарде, из-за которой, по словам воспитателей, за год уволилось десять человек, провели разъяснительную беседу. Администрация муниципалитета также посетит дошкольное заведение и проведет проверку, об этом URA.RU сообщила заместитель начальника депобразования муниципалитета Татьяна Фадеева.
«С Ириной Сергеевой была проведена беседа. Но на этом мы не успокоимся — в целом будет проведена комплексная проверка детского сада», — сообщила Фадеева корреспонденту URA.RU в личной беседе.
Воспитатель Марина Серкина подтвердила — начальник департамента образования Салехарда в «Золотой рыбке» был. «Василий Зеленов лично приезжал в детский сад. Он был нейтрален, обещал, что примет меры и травля прекратится», — рассказала она URA.RU.
На данный момент депобразования Салехарда составляет документ будущей проверки. Татьяна Фадеева отмечает, в коллективе детсада фигурируют две стороны конфликта — одни воспитатели выступают против новой заведующей, другие за ее кандидатуру, каждая сторона считает себя правой. Однако конфликт вышел за грань профессиональных разговоров.
Ранее URA.RU сообщило, что за год в детсаду Салехарда «Золотая рыбка» уволились 10 специалистов, среди которых оказались воспитатели и методисты с рабочим стажем от 10 до 35 лет — они утверждают, что новая заведующая детсадом оказывает моральное давление на подчиненных. Помимо этого, со слов воспитателей, Сергеева распорядилась выбросить личные вещи педагогов и просила младших воспитателей следить за педагогами.
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