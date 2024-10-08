На выборы мэра в столице ЯНАО заявились новые кандидаты

В конкурсе на должность главы Салехарда участвует трое кандидатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы главы Салехарда пройдут 15 октября
Выборы главы Салехарда пройдут 15 октября Фото:

В конкурсе на должность главы Салехарда участвуют трое человек. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Подано три заявления на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города», — рассказали URA.RU в мэрии. Раскрывать имена всех участников в администрации отказались, сославшись на отсутствие согласия на это со стороны конкурсантов.

Первым на конкурс главы Салехарда заявился действующий мэр Алексей Титовский. Нового главу города депутаты выберут 15 октября, документы для участия в конкурсе принимают до 9 октября.

Выборы глав в этом году проходят в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги. Кроме Алексея Титовского на переизбрание претендует мэр Ноябрьска Алексей Романов

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В конкурсе на должность главы Салехарда участвуют трое человек. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Подано три заявления на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города», — рассказали URA.RU в мэрии. Раскрывать имена всех участников в администрации отказались, сославшись на отсутствие согласия на это со стороны конкурсантов. Первым на конкурс главы Салехарда заявился действующий мэр Алексей Титовский. Нового главу города депутаты выберут 15 октября, документы для участия в конкурсе принимают до 9 октября. Выборы глав в этом году проходят в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги. Кроме Алексея Титовского на переизбрание претендует мэр Ноябрьска Алексей Романов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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