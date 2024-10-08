В Челябинске осудили топ-менеджеров, отвечающих за деятельность налоговой

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Незаконное обогащение закончилось для сотрудником колонией Фото:

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор двоим сотрудникам филиала ФКУ «Налог-Сервис», подведомственного ФНС России, которых обвиняли в получении взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, каждый из них получил наказание в виде семи с половиной лет колонии.

«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „а“, „б“, „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд назначил виновным наказание каждому в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 684 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде удалось доказать причастность сотрудников к получению взяток. Деньги в сумме 228 тысяч рублей они получили в декабре 2023 года от местного предпринимателя. За это они оказывали ему покровительство при исполнении госконтракта, лоббировали его интересы по аналогичным контрактам.

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Центральный райсуд Челябинска вынес приговор двоим сотрудникам филиала ФКУ «Налог-Сервис», подведомственного ФНС России, которых обвиняли в получении взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, каждый из них получил наказание в виде семи с половиной лет колонии. «Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „а“, „б“, „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд назначил виновным наказание каждому в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 684 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В суде удалось доказать причастность сотрудников к получению взяток. Деньги в сумме 228 тысяч рублей они получили в декабре 2023 года от местного предпринимателя. За это они оказывали ему покровительство при исполнении госконтракта, лоббировали его интересы по аналогичным контрактам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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