Бывший мэр пермской нефтяной столицы решил вернуться во власть

Экс-глава Чернушки Иван Ратегов хочет стать депутатом местной думы
© Служба новостей «URA.RU»
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Довыборы пройдут 1 декабря
Довыборы пройдут 1 декабря Фото:

Бывший глава Чернушинского городского поселения Иван Ратегов выдвинул свою кандидатуру в депутаты думу по округу №10. Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы». Летом здесь баллотировался местный спикер Андрей Галиханов, но за месяц до голосования он снял свою кандидатуру, сорвав выборы. Чернушка считается территорией, которую контролирует «Лукойл-Пермь». Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, сейчас в округе бороться за мандат будут восемь человек.

«На отложенных выборах депутатов думы Чернушинского городского округа по округу №10 дополнительно выдвинулось восемь кандидатов: пять самовыдвиженцев и по одному кандидату от партий „Единая Россия“, КПРФ и „Справедливой России“», — говорится в сообщении. Иван Ратегов идет в порядке самовыдвижения.

Также в территории баллотируются завхоз ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» Вадим Канафин («Единая Россия»), инженер-технолог УМП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Наталья Афонина (СР), начальник производственно-технического отдела ООО «Чернушкастройкерамика» Ирина Исламова, директор ООО «АМП» Кристина Куланова, предприниматели Антон Поздеев и Кира Тимганова и зоотехник-селекционер совхоза «Дружный» Константин Булышев (все — самовыдвижение).

Иван Ратегов был главой Чернушинского городского поселения до объединения с районом в один муниципалитет. Он оставил должность летом 2019 года, чтобы принять участие в выборах в думу. Он выдвинулся по округу №20 против тогда спикера Сергея Крылова. Крылов снял кандидатуру и сорвал выборы. Он мотивировал свое решение противодействием Ратегову. В декабре 2019 года прошли довыборы, где Ратегов обошел Крылова. Иван Ратегов был депутатом до 30 июня 2023 года, но потом сложил полномочия. Источники URA.RU говорят, что это было связано с переездом в другой город.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер Чернушинской думы Андрей Галиханов (брат вице-мэра Перми Дмитрия Галиханова) отказался от участия в выборах. Поводом послужило вступившее в силу решение по уголовному делу.

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Бывший глава Чернушинского городского поселения Иван Ратегов выдвинул свою кандидатуру в депутаты думу по округу №10. Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы». Летом здесь баллотировался местный спикер Андрей Галиханов, но за месяц до голосования он снял свою кандидатуру, сорвав выборы. Чернушка считается территорией, которую контролирует «Лукойл-Пермь». Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, сейчас в округе бороться за мандат будут восемь человек. «На отложенных выборах депутатов думы Чернушинского городского округа по округу №10 дополнительно выдвинулось восемь кандидатов: пять самовыдвиженцев и по одному кандидату от партий „Единая Россия“, КПРФ и „Справедливой России“», — говорится в сообщении. Иван Ратегов идет в порядке самовыдвижения. Также в территории баллотируются завхоз ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» Вадим Канафин («Единая Россия»), инженер-технолог УМП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Наталья Афонина (СР), начальник производственно-технического отдела ООО «Чернушкастройкерамика» Ирина Исламова, директор ООО «АМП» Кристина Куланова, предприниматели Антон Поздеев и Кира Тимганова и зоотехник-селекционер совхоза «Дружный» Константин Булышев (все — самовыдвижение). Иван Ратегов был главой Чернушинского городского поселения до объединения с районом в один муниципалитет. Он оставил должность летом 2019 года, чтобы принять участие в выборах в думу. Он выдвинулся по округу №20 против тогда спикера Сергея Крылова. Крылов снял кандидатуру и сорвал выборы. Он мотивировал свое решение противодействием Ратегову. В декабре 2019 года прошли довыборы, где Ратегов обошел Крылова. Иван Ратегов был депутатом до 30 июня 2023 года, но потом сложил полномочия. Источники URA.RU говорят, что это было связано с переездом в другой город. Ранее URA.RU сообщало, что спикер Чернушинской думы Андрей Галиханов (брат вице-мэра Перми Дмитрия Галиханова) отказался от участия в выборах. Поводом послужило вступившее в силу решение по уголовному делу.
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