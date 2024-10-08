На участке организовано реверсивное движение
На Полевском тракте возле Горного щита вечером 8 октября выстроилась огромная пробка в два километра из-за дорожных работ. На участке организовано реверсивное движение, рассказал очевидец.
«Недалеко от Горного щита собралась огромная вереница машин. Едут все очень медленно, на участке дороги организовано реверсивное движение из-за ремонта», — передает «Четвертый канал» слова собеседника.
Движение на трассе регулирует светофор. Дорожные работы проводятся в среднем ряду.
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