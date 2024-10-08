На подъезде к Екатеринбургу выстроилась двухкилометровая пробка. Фото

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, большегрузы, трасса, дорога, большегрузный транспорт, трасса р-242
На участке организовано реверсивное движение Фото:

На Полевском тракте возле Горного щита вечером 8 октября выстроилась огромная пробка в два километра из-за дорожных работ. На участке организовано реверсивное движение, рассказал очевидец.

«Недалеко от Горного щита собралась огромная вереница машин. Едут все очень медленно, на участке дороги организовано реверсивное движение из-за ремонта», — передает «Четвертый канал» слова собеседника.

Движение на трассе регулирует светофор. Дорожные работы проводятся в среднем ряду.

Фото:

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На Полевском тракте возле Горного щита вечером 8 октября выстроилась огромная пробка в два километра из-за дорожных работ. На участке организовано реверсивное движение, рассказал очевидец. «Недалеко от Горного щита собралась огромная вереница машин. Едут все очень медленно, на участке дороги организовано реверсивное движение из-за ремонта», — передает «Четвертый канал» слова собеседника. Движение на трассе регулирует светофор. Дорожные работы проводятся в среднем ряду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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