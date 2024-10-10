Легенда 90-х Жуков приехал в Екатеринбург и ответил, завершит ли карьеру

Сергей Жуков: «Руки Вверх!» не перестанут гастролировать в ближайшее время

10 октября 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Сергей Жуков не намерен отказываться от туров по России Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Сергей Жуков вместе с группой «Руки Вверх!» входит в топ самых гастролирующих коллективов России, которые регулярно собирают стадионы. При этом музыкант развивает ресторанную индустрию и на всем это останавливаться не собирается. Перед презентацией фильма «Руки вверх!» в Екатеринбурге Жуков раскрыл URA.RU, перестанут ли «Руки Вверх!» давать концерты и каким бизнесом, помимо баров, займется в ближайшее время. — Вы как-то говорили, что для вас кинематограф — это новое поприще и вам бы хотелось достигать новых высот и получить признание от индустрии. Фильм «Руки Вверх» можно назвать той самой высотой или есть еще куда стремиться? — Всего четыре года назад мы открыли «Руки Вверх Production» вместе с моим партнером и другом Вадимом Бакуневым. За этот срок успели снять три сезона сериала «Евгенич» для телеканала «Пятница», два сезона «Плаксы» для СТС и Wink, сериал «Камера Мотор» для ТНТ, но фильм «Руки Вверх» — это наша первая полнометражная картина. На премьеру музыкант приезжал вместе с актером Владом Прохоровым Фото: Размик Закарян © URA.RU Однако, заслуга в создании этого фильма принадлежит не только нам. Вместе с нами над этим кино работали наши партнеры из студии Yellow, Black and White, кинокомпании «Темп» и Berg Sound. В их активе такие хиты кинопроката как «Чебурашка», «Холоп», «Последний богатырь» — эти ребята знают, как снимать хорошее кино. И нам, по сути новичкам в кинобизнесе, было очень интересно с ними работать. Это был очень важный опыт и реализация моей мечты. Это невероятные ощущения — видеть, как снимается кино про твою собственную жизнь и принимать в этом непосредственное участие. — Какие дальнейшие планы? — Мы сейчас очень много проектов готовим на ближайшие два года. Это будут и сериалы, и полный метр. Но все это — семейное кино. Девиз нашей компании: «Объединяя поколения». Мы хотим, чтобы мама, дочка и бабушка сели у экрана и посмотрели кино, и оно понравилось всем трем поколениям. Потому что этого не хватает в наше время. Мы немножечко разделились в последние годы, как мне кажется. Мы слушаем разную музыку, смотрим разный контент. Подростки думают, что предки вообще ничего не понимают. А никого нет важнее в жизни, чем родители, поэтому наша задача — делать такое кино. В следующем году будет выходить много интересного, классного, поэтому будем развиваться. — Это будут сериалы или фильмы? — Это будут и сериалы, и полные метры, и мюзиклы, и шоу. Во всех этих направлениях мы будем развиваться. Будем снимать детское и подростковое кино, потому что после успеха сериала «Плакса» нам стало понятно, что такого контента очень не хватает. Концерт группы «Руки Вверх!» пройдет в Екатеринбурге 30 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Вы запечатлели успех группы на экране. Может ли случится в скором времени так, что вы перестанете давать концерты и погрузитесь полностью только в кино? — Мне очень интересна эта сфера. И, возможно, если бы я был актером, я бы так и сделал. Но я не актер, а продюсер. Продюсеру, для того чтобы выпускать свои новые проекты, не обязательно присутствовать 360 дней в году на съемочной площадке. Задача продюсера — найти те самые темы, сценарии, идеи, которые потом реализуются и станут успешными. Представьте себе, как можно вообще взять и перестать гастролировать. Во-первых, ты внутренне это не можешь сделать. Во-вторых, это как у малыша отобрать молочко грудное и сказать: «Все, ешь теперь стейки». «Руки Вверх!» была и остается одной из самых гастролирующих групп России. В каждом городе нас ждут десятки тысяч зрителей. Как мы можем взять и предать наших слушателей? — Вы приезжали в Екатеринбург в прошлом году, открывали «Руки Вверх! Бар» здесь и говорили, что если он будет успешен, то будете запускать проект и в других городах. Как развивается это направление? — Вот как раз на днях запустили «Руки Вверх! Бар» в Перми. До конца года планируем открыть еще четыре заведения по стране, и их общее число перевалит за сорок. Наша сеть успешно развивается. В планах на 2025-й год еще десять заведений. Но мы сейчас корректируем свою политику и больше не стремимся открываться слишком быстро и без оглядки на демографию. Буквально года два назад у нас был план чуть ли не 30 открытий в год, и все так были воодушевлены: «Вау, давайте каждые две недели открывать бар во всех странах и городах». Потом стало понятно, что анализировать рынок нужно внимательнее и не во всех городах нужно запускать наш бар. У нас был неудачный опыт в малых городах. Мы не пивной бар, где валяются пьяные люди, мы не про это, нам имидж очень важен. Когда это начинает происходить, мы быстренько говорим: «Стоп! Так нельзя. Давайте закрываться». Поэтому сейчас мы внимательнее изучаем рынок, конъюнктуру города, демографию и опыт партнеров и не стремимся в каждом маленьком городке делать по бару. У нас нет задачи заработать все деньги мира, поэтому лучше мы в Екатеринбурге придумаем еще какие-то концепции, чем можно удивить, и сделаем это качественно и красиво. — А на Урале что-то еще откроется помимо баров? — У нас успешно развивается концепция караоке-рюмочных «Евгенич». Это более уютное ламповое заведение с настойками, демократичной атмосферой и хоровым пением всем залом. Такие заведения уже успешно работают в Москве и Череповце. Думаю, что и на Урале может сработать. А еще на волне успеха сериала «Плакса» есть планы сделать первый в стране детский бар, где, естественно, не будет спиртного. Будет другая фишка, дети будут объединенные музыкой, чем-то радостным и так далее. Мы планируем открыть пилотную версию в Москве, а потом уже пойдем дальше к вам. — Возможно ли появление какого-то нового продукта — не из ресторанной сферы? — Раскрою эксклюзив для ваших читательниц. Уже не из барно-ресторанной темы, но тоже имеющий отношение к бизнесу Жукова. Я запускаю линейку «Руки Вверх Beauty». Это качественная косметика, созданная с заботой о здоровье и красоте всей семьи. И отмечу, что это будет совсем недорогая линейка, потому что для меня важно, чтобы красота и уход за собой могли быть доступны каждому человеку, независимо от дохода. Она поступит в продажу в декабре и может стать отличным подарком на Новый год для ваших друзей и родственников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Сергей Жуков вместе с группой «Руки Вверх!» входит в топ самых гастролирующих коллективов России, которые регулярно собирают стадионы. При этом музыкант развивает ресторанную индустрию и на всем это останавливаться не собирается. Перед презентацией фильма «Руки вверх!» в Екатеринбурге Жуков раскрыл URA.RU, перестанут ли «Руки Вверх!» давать концерты и каким бизнесом, помимо баров, займется в ближайшее время. — Вы как-то говорили, что для вас кинематограф — это новое поприще и вам бы хотелось достигать новых высот и получить признание от индустрии. Фильм «Руки Вверх» можно назвать той самой высотой или есть еще куда стремиться? — Всего четыре года назад мы открыли «Руки Вверх Production» вместе с моим партнером и другом Вадимом Бакуневым. За этот срок успели снять три сезона сериала «Евгенич» для телеканала «Пятница», два сезона «Плаксы» для СТС и Wink, сериал «Камера Мотор» для ТНТ, но фильм «Руки Вверх» — это наша первая полнометражная картина. Однако, заслуга в создании этого фильма принадлежит не только нам. Вместе с нами над этим кино работали наши партнеры из студии Yellow, Black and White, кинокомпании «Темп» и Berg Sound. В их активе такие хиты кинопроката как «Чебурашка», «Холоп», «Последний богатырь» — эти ребята знают, как снимать хорошее кино. И нам, по сути новичкам в кинобизнесе, было очень интересно с ними работать. Это был очень важный опыт и реализация моей мечты. Это невероятные ощущения — видеть, как снимается кино про твою собственную жизнь и принимать в этом непосредственное участие. — Какие дальнейшие планы? — Мы сейчас очень много проектов готовим на ближайшие два года. Это будут и сериалы, и полный метр. Но все это — семейное кино. Девиз нашей компании: «Объединяя поколения». Мы хотим, чтобы мама, дочка и бабушка сели у экрана и посмотрели кино, и оно понравилось всем трем поколениям. Потому что этого не хватает в наше время. Мы немножечко разделились в последние годы, как мне кажется. Мы слушаем разную музыку, смотрим разный контент. Подростки думают, что предки вообще ничего не понимают. А никого нет важнее в жизни, чем родители, поэтому наша задача — делать такое кино. В следующем году будет выходить много интересного, классного, поэтому будем развиваться. — Это будут сериалы или фильмы? — Это будут и сериалы, и полные метры, и мюзиклы, и шоу. Во всех этих направлениях мы будем развиваться. Будем снимать детское и подростковое кино, потому что после успеха сериала «Плакса» нам стало понятно, что такого контента очень не хватает. — Вы запечатлели успех группы на экране. Может ли случится в скором времени так, что вы перестанете давать концерты и погрузитесь полностью только в кино? — Мне очень интересна эта сфера. И, возможно, если бы я был актером, я бы так и сделал. Но я не актер, а продюсер. Продюсеру, для того чтобы выпускать свои новые проекты, не обязательно присутствовать 360 дней в году на съемочной площадке. Задача продюсера — найти те самые темы, сценарии, идеи, которые потом реализуются и станут успешными. Представьте себе, как можно вообще взять и перестать гастролировать. Во-первых, ты внутренне это не можешь сделать. Во-вторых, это как у малыша отобрать молочко грудное и сказать: «Все, ешь теперь стейки». «Руки Вверх!» была и остается одной из самых гастролирующих групп России. В каждом городе нас ждут десятки тысяч зрителей. Как мы можем взять и предать наших слушателей? — Вы приезжали в Екатеринбург в прошлом году, открывали «Руки Вверх! Бар» здесь и говорили, что если он будет успешен, то будете запускать проект и в других городах. Как развивается это направление? — Вот как раз на днях запустили «Руки Вверх! Бар» в Перми. До конца года планируем открыть еще четыре заведения по стране, и их общее число перевалит за сорок. Наша сеть успешно развивается. В планах на 2025-й год еще десять заведений. Но мы сейчас корректируем свою политику и больше не стремимся открываться слишком быстро и без оглядки на демографию. Буквально года два назад у нас был план чуть ли не 30 открытий в год, и все так были воодушевлены: «Вау, давайте каждые две недели открывать бар во всех странах и городах». Потом стало понятно, что анализировать рынок нужно внимательнее и не во всех городах нужно запускать наш бар. Поэтому сейчас мы внимательнее изучаем рынок, конъюнктуру города, демографию и опыт партнеров и не стремимся в каждом маленьком городке делать по бару. У нас нет задачи заработать все деньги мира, поэтому лучше мы в Екатеринбурге придумаем еще какие-то концепции, чем можно удивить, и сделаем это качественно и красиво. — А на Урале что-то еще откроется помимо баров? — У нас успешно развивается концепция караоке-рюмочных «Евгенич». Это более уютное ламповое заведение с настойками, демократичной атмосферой и хоровым пением всем залом. Такие заведения уже успешно работают в Москве и Череповце. Думаю, что и на Урале может сработать. А еще на волне успеха сериала «Плакса» есть планы сделать первый в стране детский бар, где, естественно, не будет спиртного. Будет другая фишка, дети будут объединенные музыкой, чем-то радостным и так далее. Мы планируем открыть пилотную версию в Москве, а потом уже пойдем дальше к вам. — Возможно ли появление какого-то нового продукта — не из ресторанной сферы? — Раскрою эксклюзив для ваших читательниц. Уже не из барно-ресторанной темы, но тоже имеющий отношение к бизнесу Жукова. Я запускаю линейку «Руки Вверх Beauty». Это качественная косметика, созданная с заботой о здоровье и красоте всей семьи. И отмечу, что это будет совсем недорогая линейка, потому что для меня важно, чтобы красота и уход за собой могли быть доступны каждому человеку, независимо от дохода. Она поступит в продажу в декабре и может стать отличным подарком на Новый год для ваших друзей и родственников.