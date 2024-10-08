Где в Пермском крае продают квартиры за 100 тысяч рублей. Фото

В Пермском крае самые дешевые квартиры продаются в Кизеле и Кочево

09 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Пермском крае можно стать владельцем жилья всего за 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае стоимость жилья начинается от 100 тысяч рублей за объект. За эту цену в поселках предлагают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с мебелью. Как они выглядят, где находятся — в материале URA.RU. Двухкомнатная квартира за 100 тысяч рублей Самая дешевая квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома в поселке Южный Коспашский Кизеловского городского округа. В объявлении на сайте «Авито» хозяйка пишет, что оставит покупателю всю мебель. По словам продавца, в поселке есть четыре продуктовых магазина и два хозяйственных. До Кизела можно доехать на автобусе, который ходит пять раз в день. Недвижимость оценивают в 100 тысяч рублей. Квартиру продают вместе с мебелью сайт «Авито» Студия с печкой за 150 тысяч рублей За 150 тысяч рублей предлагают купить студию на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Площадь жилья — 10 квадратных метров. Судя по фотографиям, в квартире печное отопление. Дом расположен в селе Кочево. В объявлении также сказано, что рядом есть школа, детский сад, стадион и магазин. В студии печное отопление сайт «Авито» Квартира с ремонтом за 239 тысяч рублей Одна из самых дешевых однокомнатных квартир на сайте «Авито» с косметическим ремонтом стоит 239 тысяч рублей. Она расположена в поселке Ныроб Чердынского городского округа. Площадь жилья 31,2 квадратных метра. Продавец пишет, что установил водонагреватель, поменял трубы и сантехнику. Хозяин жилья сделал косметический ремонт сайт «Авито» «Трешка» за 250 тысяч рублей Трехкомнатную квартиру в деревне Лужки Кунгурского муниципального округа готовы продать за 250 тысяч рублей. Ее площадь 64,9 квадратных метра, а расположена она в двухквартирном панельном доме. Вместе с квартирой покупатель получит баню, которая находится в подвале дома. В пределах 300 тысяч рублей можно купить даже трехкомнатную квартиру сайт «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае стоимость жилья начинается от 100 тысяч рублей за объект. За эту цену в поселках предлагают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с мебелью. Как они выглядят, где находятся — в материале URA.RU. Самая дешевая квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома в поселке Южный Коспашский Кизеловского городского округа. В объявлении на сайте «Авито» хозяйка пишет, что оставит покупателю всю мебель. По словам продавца, в поселке есть четыре продуктовых магазина и два хозяйственных. До Кизела можно доехать на автобусе, который ходит пять раз в день. Недвижимость оценивают в 100 тысяч рублей. За 150 тысяч рублей предлагают купить студию на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Площадь жилья — 10 квадратных метров. Судя по фотографиям, в квартире печное отопление. Дом расположен в селе Кочево. В объявлении также сказано, что рядом есть школа, детский сад, стадион и магазин. Одна из самых дешевых однокомнатных квартир на сайте «Авито» с косметическим ремонтом стоит 239 тысяч рублей. Она расположена в поселке Ныроб Чердынского городского округа. Площадь жилья 31,2 квадратных метра. Продавец пишет, что установил водонагреватель, поменял трубы и сантехнику. Трехкомнатную квартиру в деревне Лужки Кунгурского муниципального округа готовы продать за 250 тысяч рублей. Ее площадь 64,9 квадратных метра, а расположена она в двухквартирном панельном доме. Вместе с квартирой покупатель получит баню, которая находится в подвале дома.