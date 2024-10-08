В Пермском крае стоимость жилья начинается от 100 тысяч рублей за объект. За эту цену в поселках предлагают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с мебелью. Как они выглядят, где находятся — в материале URA.RU.
Двухкомнатная квартира за 100 тысяч рублей
Самая дешевая квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома в поселке Южный Коспашский Кизеловского городского округа. В объявлении на сайте «Авито» хозяйка пишет, что оставит покупателю всю мебель. По словам продавца, в поселке есть четыре продуктовых магазина и два хозяйственных. До Кизела можно доехать на автобусе, который ходит пять раз в день. Недвижимость оценивают в 100 тысяч рублей.
Студия с печкой за 150 тысяч рублей
За 150 тысяч рублей предлагают купить студию на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Площадь жилья — 10 квадратных метров. Судя по фотографиям, в квартире печное отопление. Дом расположен в селе Кочево. В объявлении также сказано, что рядом есть школа, детский сад, стадион и магазин.
Квартира с ремонтом за 239 тысяч рублей
Одна из самых дешевых однокомнатных квартир на сайте «Авито» с косметическим ремонтом стоит 239 тысяч рублей. Она расположена в поселке Ныроб Чердынского городского округа. Площадь жилья 31,2 квадратных метра. Продавец пишет, что установил водонагреватель, поменял трубы и сантехнику.
«Трешка» за 250 тысяч рублей
Трехкомнатную квартиру в деревне Лужки Кунгурского муниципального округа готовы продать за 250 тысяч рублей. Ее площадь 64,9 квадратных метра, а расположена она в двухквартирном панельном доме. Вместе с квартирой покупатель получит баню, которая находится в подвале дома.
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