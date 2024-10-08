08 октября 2024

Где в Пермском крае продают квартиры за 100 тысяч рублей. Фото

В Пермском крае самые дешевые квартиры продаются в Кизеле и Кочево
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ключ от квартиры. Челябинск, дверь, вход, ключ, недвижимость, квартира, замок, новоселье, вторичное жилье, жилье, квартирный вопрос, новосел
В Пермском крае можно стать владельцем жилья всего за 100 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае стоимость жилья начинается от 100 тысяч рублей за объект. За эту цену в поселках предлагают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с мебелью. Как они выглядят, где находятся — в материале URA.RU.

Двухкомнатная квартира за 100 тысяч рублей

Самая дешевая квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома в поселке Южный Коспашский Кизеловского городского округа. В объявлении на сайте «Авито» хозяйка пишет, что оставит покупателю всю мебель. По словам продавца, в поселке есть четыре продуктовых магазина и два хозяйственных. До Кизела можно доехать на автобусе, который ходит пять раз в день. Недвижимость оценивают в 100 тысяч рублей.

Квартиру продают вместе с мебелью
Квартиру продают вместе с мебелью

Студия с печкой за 150 тысяч рублей

За 150 тысяч рублей предлагают купить студию на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Площадь жилья — 10 квадратных метров. Судя по фотографиям, в квартире печное отопление. Дом расположен в селе Кочево. В объявлении также сказано, что рядом есть школа, детский сад, стадион и магазин.

В студии печное отопление
В студии печное отопление

Квартира с ремонтом за 239 тысяч рублей

Одна из самых дешевых однокомнатных квартир на сайте «Авито» с косметическим ремонтом стоит 239 тысяч рублей. Она расположена в поселке Ныроб Чердынского городского округа. Площадь жилья 31,2 квадратных метра. Продавец пишет, что установил водонагреватель, поменял трубы и сантехнику.

Хозяин жилья сделал косметический ремонт
Хозяин жилья сделал косметический ремонт

«Трешка» за 250 тысяч рублей

Трехкомнатную квартиру в деревне Лужки Кунгурского муниципального округа готовы продать за 250 тысяч рублей. Ее площадь 64,9 квадратных метра, а расположена она в двухквартирном панельном доме. Вместе с квартирой покупатель получит баню, которая находится в подвале дома.

В пределах 300 тысяч рублей можно купить даже трехкомнатную квартиру
В пределах 300 тысяч рублей можно купить даже трехкомнатную квартиру

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае стоимость жилья начинается от 100 тысяч рублей за объект. За эту цену в поселках предлагают однокомнатные и двухкомнатные квартиры с мебелью. Как они выглядят, где находятся — в материале URA.RU. Самая дешевая квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома в поселке Южный Коспашский Кизеловского городского округа. В объявлении на сайте «Авито» хозяйка пишет, что оставит покупателю всю мебель. По словам продавца, в поселке есть четыре продуктовых магазина и два хозяйственных. До Кизела можно доехать на автобусе, который ходит пять раз в день. Недвижимость оценивают в 100 тысяч рублей. За 150 тысяч рублей предлагают купить студию на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Площадь жилья — 10 квадратных метров. Судя по фотографиям, в квартире печное отопление. Дом расположен в селе Кочево. В объявлении также сказано, что рядом есть школа, детский сад, стадион и магазин. Одна из самых дешевых однокомнатных квартир на сайте «Авито» с косметическим ремонтом стоит 239 тысяч рублей. Она расположена в поселке Ныроб Чердынского городского округа. Площадь жилья 31,2 квадратных метра. Продавец пишет, что установил водонагреватель, поменял трубы и сантехнику. Трехкомнатную квартиру в деревне Лужки Кунгурского муниципального округа готовы продать за 250 тысяч рублей. Ее площадь 64,9 квадратных метра, а расположена она в двухквартирном панельном доме. Вместе с квартирой покупатель получит баню, которая находится в подвале дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...