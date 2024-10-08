Челябинский губернатор предложил Мишустину «донастроить» стратегию развития УрФО

На стратегической сессии по пространственному развитию РФ, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил дополнить стратегию развития Уральского федерального округа (УрФО). Текслер акцентировал внимание на необходимости раскрытия логистического потенциала округа и включения новых направлений в стратегию, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Мы уже отправляем грузы из регионов УрФО через Казахстан и Туркменистан в Иранские порты. Это направление будет расширяться», — подчеркнул Текслер, предложив включить восточный маршрут Международного транспортного коридора «Север — Юг» в Стратегию пространственного развития.
Глава региона также выступил за включение в специализацию УрФО темы промышленной робототехники и развития туризма, а также за донастройку механизмов господдержки проектов. Эти предложения направлены на усиление экономического потенциала округа и повышение качества жизни в регионе.
«Особое внимание тем опорным населенным пунктам, которые относятся к „точкам роста“, чтобы поддержать инвестиционные проекты в них как созданием необходимой инженерной инфраструктуры, так и созданием условий для жизни людей, включая строительство жилья. Это тоже важно делать в кооперации с бизнесом, госкомпаниями и госкорпорациями», — заявил на сессии Алексей Текслер.
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