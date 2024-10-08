Екатеринбурженки с младенцем застряли в лифте посреди улицы Вайнера

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Экономика екатеринбургского хозяйства. Екатеринбург, лифт, малышева вайнера
Двери заблокировались из-за аварии на электросетях Фото:

В Екатеринбурге вечером 8 октября две женщины с малышом застряли в лифте посреди улицы Вайнера, который ведет в подземный переход. Технические неполадки возникли из-за перебоев в электроснабжении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Произошедшее — результат аварии на электросетях. При отключении электричества заклинил электрический замок», — пояснили в горадминистрации.

По некоторым данным, застрявшим удалось выбраться из кабины без помощи сотрудников «Водоотведение и искусственные сооружения» (занимается содержанием, обслуживанием и ремонтом подземных и надземных пешеходных переходов). Двери им открыл неизвестный мужчина.

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В Екатеринбурге вечером 8 октября две женщины с малышом застряли в лифте посреди улицы Вайнера, который ведет в подземный переход. Технические неполадки возникли из-за перебоев в электроснабжении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Произошедшее — результат аварии на электросетях. При отключении электричества заклинил электрический замок», — пояснили в горадминистрации. По некоторым данным, застрявшим удалось выбраться из кабины без помощи сотрудников «Водоотведение и искусственные сооружения» (занимается содержанием, обслуживанием и ремонтом подземных и надземных пешеходных переходов). Двери им открыл неизвестный мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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