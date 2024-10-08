Будущих свердловских учителей научат цензурировать свои соцсети

В педагогических вузах должны рассказывать о том, как будущие учителя должны цензурировать свои социальные сети. Об этом заявил и. о. ректора Уральского государственного педагогического университета Юрий Биктуганов.
«Что бы вы приняли у наших преподавателей? Вседозволенность, которая сегодня в соцсетях или все-таки определенные рамки, которые должны быть? Наверное, возьмете рамки, потому что вы общественный человек, публичный... Поэтому понятно, что эти вещи должны быть обязательно сегодня в курсе преподавания в высших учебных заведениях, связанных с педагогикой», — заявил Юрий Биктуганов в эфире ОТВ.
Он также подчеркнул, что будущих учителей необходимо обучить не только преподаванию, но и воспитанию учеников. Биктуганов отметил, что основным для преподавателя должны быть ценности и культура, которые определяет государство.
На новом посту экс-министр намерен заняться качественной подготовкой педагогов для школ. По его словам, сейчас необходимо решить вопрос с будущим студентов — жильем, зарплатой и ранней практикой после окончания учебы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!