08 октября 2024

Будущих свердловских учителей научат цензурировать свои соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учителям могут выставить рамки по ведению соцсетей
Учителям могут выставить рамки по ведению соцсетей Фото:

В педагогических вузах должны рассказывать о том, как будущие учителя должны цензурировать свои социальные сети. Об этом заявил и. о. ректора Уральского государственного педагогического университета Юрий Биктуганов.

«Что бы вы приняли у наших преподавателей? Вседозволенность, которая сегодня в соцсетях или все-таки определенные рамки, которые должны быть? Наверное, возьмете рамки, потому что вы общественный человек, публичный... Поэтому понятно, что эти вещи должны быть обязательно сегодня в курсе преподавания в высших учебных заведениях, связанных с педагогикой», — заявил Юрий Биктуганов в эфире ОТВ.

Он также подчеркнул, что будущих учителей необходимо обучить не только преподаванию, но и воспитанию учеников. Биктуганов отметил, что основным для преподавателя должны быть ценности и культура, которые определяет государство.

На новом посту экс-министр намерен заняться качественной подготовкой педагогов для школ. По его словам, сейчас необходимо решить вопрос с будущим студентов — жильем, зарплатой и ранней практикой после окончания учебы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В педагогических вузах должны рассказывать о том, как будущие учителя должны цензурировать свои социальные сети. Об этом заявил и. о. ректора Уральского государственного педагогического университета Юрий Биктуганов. «Что бы вы приняли у наших преподавателей? Вседозволенность, которая сегодня в соцсетях или все-таки определенные рамки, которые должны быть? Наверное, возьмете рамки, потому что вы общественный человек, публичный... Поэтому понятно, что эти вещи должны быть обязательно сегодня в курсе преподавания в высших учебных заведениях, связанных с педагогикой», — заявил Юрий Биктуганов в эфире ОТВ. Он также подчеркнул, что будущих учителей необходимо обучить не только преподаванию, но и воспитанию учеников. Биктуганов отметил, что основным для преподавателя должны быть ценности и культура, которые определяет государство. На новом посту экс-министр намерен заняться качественной подготовкой педагогов для школ. По его словам, сейчас необходимо решить вопрос с будущим студентов — жильем, зарплатой и ранней практикой после окончания учебы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...