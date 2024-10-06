Свердловский министр Биктуганов возглавил главный педвуз

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов занял пост ректора Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Он пока находится в статусе исполняющего обязанности, говорится в сообщении на официальном сайте вуза.
«В соответствии с приказом Министра просвещения исполняющим обязанности ректора УрГПУ с 7 октября назначен Юрий Биктуганов», — говорится в анонсе. Биктуганов сменил на посту Светлану Минюрову, возглавлявшую УрГПУ с 2018 года.
Как ранее анонсировало URA.RU, в будущем он может занять пост ректора объединенного педагогического вуза — после слияния УрГПУ с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом. Разговоры об объединении вузов ведутся последние 10 лет. О том, что Биктуганов уходит в отставку с поста министра, официально стало известно в середине сентября.
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