06 октября 2024

Свердловский министр Биктуганов возглавил главный педвуз

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Биктуганов давно мечтал стать ректором УрГПУ
Юрий Биктуганов давно мечтал стать ректором УрГПУ Фото:

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов занял пост ректора Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Он пока находится в статусе исполняющего обязанности, говорится в сообщении на официальном сайте вуза.

«В соответствии с приказом Министра просвещения исполняющим обязанности ректора УрГПУ с 7 октября назначен Юрий Биктуганов», — говорится в анонсе. Биктуганов сменил на посту Светлану Минюрову, возглавлявшую УрГПУ с 2018 года. 

Как ранее анонсировало URA.RU, в будущем он может занять пост ректора объединенного педагогического вуза — после слияния УрГПУ с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом. Разговоры об объединении вузов ведутся последние 10 лет. О том, что Биктуганов уходит в отставку с поста министра, официально стало известно в середине сентября.

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Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов занял пост ректора Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Он пока находится в статусе исполняющего обязанности, говорится в сообщении на официальном сайте вуза. «В соответствии с приказом Министра просвещения исполняющим обязанности ректора УрГПУ с 7 октября назначен Юрий Биктуганов», — говорится в анонсе. Биктуганов сменил на посту Светлану Минюрову, возглавлявшую УрГПУ с 2018 года.  Как ранее анонсировало URA.RU, в будущем он может занять пост ректора объединенного педагогического вуза — после слияния УрГПУ с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом. Разговоры об объединении вузов ведутся последние 10 лет. О том, что Биктуганов уходит в отставку с поста министра, официально стало известно в середине сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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