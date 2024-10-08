В ЯНАО загорелась квартира в многоэтажке, есть пострадавшие

В Надыме (ЯНАО) поздно вечером 8 октября в квартире на девятом этаже по улице Зверева произошел пожар. В окружном Управлении МЧС сообщили, что на месте возгорания обнаружили двух пострадавших.
«8 октября в 23 часа 44 минуты в пожарно-спасательную часть города Надым поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом доме по улице Зверева, 41. На момент прибытия наблюдался густой черный дым из окон квартиры, расположенной на девятом этаже. По предварительной информации два человека, которые на момент произошедшего находились внутри квартиры, пострадали», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Возгорание было ликвидировано за 20 минут на площади в 15 квадратных метров. Причины пожара не уточняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!