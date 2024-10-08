В Тольятти подозревают 13-летнюю в убийстве двух младших сестер: что известно о преступлении и семье

В Тольятти найдены тела двух маленьких девочек с ножевыми ранениями

09 октября 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

В Самарской области в убийстве детей подозревает 13-летнюю школьницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тольятти рассматривают версию убийства двух малолетних девочек их 13-летней сводной сестрой. Тела с ножевыми ранениями были найдены в одной из квартир города. Сотрудники Следственного комитета возбудили дело. Сложность ситуации заключается в том, что подозреваемая не достигла возраста уголовной ответственности, что делает невозможным ее задержание. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. Следователи возбудили уголовное дело Тела маленьких девочек в возрасте двух и пяти лет со множественными ножевыми ранениями были найдены в Тольятти. Происшествие имело место в квартире на улице Лизы Чайкиной. Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ», — сообщил telegram-канал 112. В СК подтвердили эту информацию. В убийстве подозревается их 13-летняя сводная сестра. Сейчас с ней работают следователи, но задержать девочку не могут из-за возраста. Официально эта информация, однако, не подтверждалась. Семья характеризовалась как положительная Всего в семье двух убитых девочек воспитывались пять детей от двух сожителей. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У женщины были девочки 10, 13 и 18 лет от первого сожителя, а также двух и пяти лет — от второго. Издание отметило, что семья характеризовалась как положительная. У подозреваемой никаких психических отклонений не наблюдалось. 13-летнюю оставили присмотреть за сестрами В момент убийства родителей не было дома, а присматривать за младшими осталась их 13-летняя сестра. Она не первый раз оставались с ними. Когда 10-летняя девочка вернулась домой, то обнаружила на балконе изрезанные тела, при этом ее старшей сестры дома не оказалось. Об этом написал telegram-канал Shot. Дети погибли от множественных ножевых травм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Позже выяснилось, что та ушла гулять в парк. А когда мать написала ей сообщение о происшествии, то 13-летняя дочка якобы во всем призналась. С подозреваемой общаются следователи. Они пытаются выяснить мотивы и все обстоятельства происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос для комментария в следственное управление СК РФ по Самарской области. Ожидается ответ. Родители девочек в момент убийства были на допросе Родители девочек в момент убийства находились на допросе по делу о незаконном проникновении в жилье. Заявление на своего сожителя ранее подала мать погибших детей. Об этом сообщили РИА Новости. «Сожитель бил ее, изменял. Она писала на него заявление, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали», — рассказал собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тольятти рассматривают версию убийства двух малолетних девочек их 13-летней сводной сестрой. Тела с ножевыми ранениями были найдены в одной из квартир города. Сотрудники Следственного комитета возбудили дело. Сложность ситуации заключается в том, что подозреваемая не достигла возраста уголовной ответственности, что делает невозможным ее задержание. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. Тела маленьких девочек в возрасте двух и пяти лет со множественными ножевыми ранениями были найдены в Тольятти. Происшествие имело место в квартире на улице Лизы Чайкиной. «На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ», — сообщил telegram-канал 112. В СК подтвердили эту информацию. В убийстве подозревается их 13-летняя сводная сестра. Сейчас с ней работают следователи, но задержать девочку не могут из-за возраста. Официально эта информация, однако, не подтверждалась. Всего в семье двух убитых девочек воспитывались пять детей от двух сожителей. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У женщины были девочки 10, 13 и 18 лет от первого сожителя, а также двух и пяти лет — от второго. Издание отметило, что семья характеризовалась как положительная. У подозреваемой никаких психических отклонений не наблюдалось. В момент убийства родителей не было дома, а присматривать за младшими осталась их 13-летняя сестра. Она не первый раз оставались с ними. Когда 10-летняя девочка вернулась домой, то обнаружила на балконе изрезанные тела, при этом ее старшей сестры дома не оказалось. Об этом написал telegram-канал Shot. Позже выяснилось, что та ушла гулять в парк. А когда мать написала ей сообщение о происшествии, то 13-летняя дочка якобы во всем призналась. С подозреваемой общаются следователи. Они пытаются выяснить мотивы и все обстоятельства происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос для комментария в следственное управление СК РФ по Самарской области. Ожидается ответ. Родители девочек в момент убийства находились на допросе по делу о незаконном проникновении в жилье. Заявление на своего сожителя ранее подала мать погибших детей. Об этом сообщили РИА Новости. «Сожитель бил ее, изменял. Она писала на него заявление, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали», — рассказал собеседник агентства.