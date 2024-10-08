08 октября 2024

В ХМАО назвали самые популярные льготы для участников СВО и их семей

В ХМАО участники СВО чаще всего обращаются за материальной помощью в отпуске
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские бойцы также часто получают выплаты при получении ранения
Югорские бойцы также часто получают выплаты при получении ранения Фото:

В Югре участники СВО чаще всего обращаются за материальной помощью при приезде в отпуск, а среди родственников наиболее популярна компенсация за услуги ЖКХ. Об этом заявила замдиректора департамента социального развития округа Елена Молдованова.

«Если говорить об участниках СВО, то наиболее востребованная выплата — материальная помощь при приезде в отпуск самих военнослужащих. Что касается членов семей, то самая востребованная выплата — компенсация за услуги ЖКК», — поделилась Молдованова с изданием «Югра-ТВ».

Также в число востребованных льгот у бойцов вошли выплаты при получении ранения и выплаты при получении награды. У семей военнослужащих популярна помощь детям при поступлении в вузы и горячее питание для обучающихся в образовательных учреждениях.

Ранее власти ХМАО анонсировали рекордные выплаты при заключении контракта для участия в спецоперации. Для всех решивших отправиться в зону СВО из Югры будет предоставлена выплата в 2,2 миллиона рублей, а вместе с федеральной и муниципальной ее размер составит 2,7 миллиона рублей.

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В Югре участники СВО чаще всего обращаются за материальной помощью при приезде в отпуск, а среди родственников наиболее популярна компенсация за услуги ЖКХ. Об этом заявила замдиректора департамента социального развития округа Елена Молдованова. «Если говорить об участниках СВО, то наиболее востребованная выплата — материальная помощь при приезде в отпуск самих военнослужащих. Что касается членов семей, то самая востребованная выплата — компенсация за услуги ЖКК», — поделилась Молдованова с изданием «Югра-ТВ». Также в число востребованных льгот у бойцов вошли выплаты при получении ранения и выплаты при получении награды. У семей военнослужащих популярна помощь детям при поступлении в вузы и горячее питание для обучающихся в образовательных учреждениях. Ранее власти ХМАО анонсировали рекордные выплаты при заключении контракта для участия в спецоперации. Для всех решивших отправиться в зону СВО из Югры будет предоставлена выплата в 2,2 миллиона рублей, а вместе с федеральной и муниципальной ее размер составит 2,7 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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