В ХМАО назвали самые популярные льготы для участников СВО и их семей

В Югре участники СВО чаще всего обращаются за материальной помощью при приезде в отпуск, а среди родственников наиболее популярна компенсация за услуги ЖКХ. Об этом заявила замдиректора департамента социального развития округа Елена Молдованова.
«Если говорить об участниках СВО, то наиболее востребованная выплата — материальная помощь при приезде в отпуск самих военнослужащих. Что касается членов семей, то самая востребованная выплата — компенсация за услуги ЖКК», — поделилась Молдованова с изданием «Югра-ТВ».
Также в число востребованных льгот у бойцов вошли выплаты при получении ранения и выплаты при получении награды. У семей военнослужащих популярна помощь детям при поступлении в вузы и горячее питание для обучающихся в образовательных учреждениях.
Ранее власти ХМАО анонсировали рекордные выплаты при заключении контракта для участия в спецоперации. Для всех решивших отправиться в зону СВО из Югры будет предоставлена выплата в 2,2 миллиона рублей, а вместе с федеральной и муниципальной ее размер составит 2,7 миллиона рублей.
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