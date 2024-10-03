Жителям ХМАО, заключившим контракт на участие в СВО, повысят выплаты

Чтобы получить повышенную выплату, надо подписать контракт с Минобороны до конца года
Жителям ХМАО, до конца года заключившим контракт на участие в СВО повысят выплаты до 2,2 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госорганов.
«При заключении контракта о прохождении военной службы в период после 31 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года […]. Устанавливается денежная выплата 2 200 000 рублей», — сообщается на сайте правительства.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО участники СВО будут получать земельные участки вне очереди. Такое решение приняли депутаты на заседании окружной думы.
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