В поселке ЯНАО для детей открыли школу программирования

В поселке Уренгой (ЯНАО) начала свою работу школа программирования «Кодики». Помещение оборудовано современными компьютерами, а занятия посещают уже 20 детей. Об этом власти Пуровского района сообщили в соцсети.
«В Уренгое открыли школу программирования „Кодики“. Помещение для уроков оборудовано современными компьютерами, без которых не обойтись будущим программистам. На данный момент в школе обучается 20 юных уренгойцев», — сообщает мэрия в telegram-канале.
Занятия направлены на развитие логического мышления и памяти. Набор детей для обучения продолжается. Каждый ученик сможет погрузиться в мир кодирования, научиться создавать свои проекты. Школа открыта на средства гранта губернатора Ямала.
В ЯНАО ранее 45 безработных открыли свое дело благодаря субсидии в 200 тысяч рублей. На выделенные средства заработали новые ателье и салоны красоты, кабинет специальной врачебной практики и мастерская по ремонту мебели и предметов домашнего обихода.
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