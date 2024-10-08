Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в ЯНАО

В ЯНАО на зарплату в полмиллиона рублей может рассчитывать директор по маркетингу и начальник производственно-технического отдела. Аналитики HH.ru предоставили URA.RU подборку самых высокооплачиваемых вакансий в регионе.
«В Салехарде в филиал нефтегазовой корпорации требуется директор по маркетингу на зарплату от 500 000 рублей. В Губкинской строительная организация ищет начальника производственно-технического отдела и обещает платить ему до полумиллиона рублей ежемесячно», — говорится в сообщении. В обоих случаях работодатели ищут специалистов с опытом работы шесть лет и высшим образованием. В обязанности будет входить поддержание отношений с заказчиком и руководство отделом.
На зарплату от 350 000 рублей в Новом Уренгое строительная компания приглашает руководителя проекта. Для кандидата обязательно высшее профильное образование, опыт аналогичной работы от пяти лет, а также знание нормативных документов и опыт управления коллективом от 50 человек.
Аналитики отмечают, что по итогам сентября средняя зарплата на Ямале составила 99 453 рубля. За год этот показатель вырос на 12%.
ЯНАО ранее вошел в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами для врачей в РФ. Округ занял четвертое место с показателем в 129 800 рублей и обогнал Москву. По числу вакансий для врачей Ямал находится на 66 месте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!