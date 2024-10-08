08 октября 2024

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в ЯНАО

В ЯНАО директор по маркетингу и начальник отдела зарабатывают 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В округе за год средние зарплаты выросли на 12%
В округе за год средние зарплаты выросли на 12% Фото:

В ЯНАО на зарплату в полмиллиона рублей может рассчитывать директор по маркетингу и начальник производственно-технического отдела. Аналитики HH.ru предоставили URA.RU подборку самых высокооплачиваемых вакансий в регионе.

«В Салехарде в филиал нефтегазовой корпорации требуется директор по маркетингу на зарплату от 500 000 рублей. В Губкинской строительная организация ищет начальника производственно-технического отдела и обещает платить ему до полумиллиона рублей ежемесячно», — говорится в сообщении. В обоих случаях работодатели ищут специалистов с опытом работы шесть лет и высшим образованием. В обязанности будет входить поддержание отношений с заказчиком и руководство отделом.

На зарплату от 350 000 рублей в Новом Уренгое строительная компания приглашает руководителя проекта. Для кандидата обязательно высшее профильное образование, опыт аналогичной работы от пяти лет, а также знание нормативных документов и опыт управления коллективом от 50 человек.

Аналитики отмечают, что по итогам сентября средняя зарплата на Ямале составила 99 453 рубля. За год этот показатель вырос на 12%.

ЯНАО ранее вошел в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами для врачей в РФ. Округ занял четвертое место с показателем в 129 800 рублей и обогнал Москву. По числу вакансий для врачей Ямал находится на 66 месте.

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В ЯНАО на зарплату в полмиллиона рублей может рассчитывать директор по маркетингу и начальник производственно-технического отдела. Аналитики HH.ru предоставили URA.RU подборку самых высокооплачиваемых вакансий в регионе. «В Салехарде в филиал нефтегазовой корпорации требуется директор по маркетингу на зарплату от 500 000 рублей. В Губкинской строительная организация ищет начальника производственно-технического отдела и обещает платить ему до полумиллиона рублей ежемесячно», — говорится в сообщении. В обоих случаях работодатели ищут специалистов с опытом работы шесть лет и высшим образованием. В обязанности будет входить поддержание отношений с заказчиком и руководство отделом. На зарплату от 350 000 рублей в Новом Уренгое строительная компания приглашает руководителя проекта. Для кандидата обязательно высшее профильное образование, опыт аналогичной работы от пяти лет, а также знание нормативных документов и опыт управления коллективом от 50 человек. Аналитики отмечают, что по итогам сентября средняя зарплата на Ямале составила 99 453 рубля. За год этот показатель вырос на 12%. ЯНАО ранее вошел в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами для врачей в РФ. Округ занял четвертое место с показателем в 129 800 рублей и обогнал Москву. По числу вакансий для врачей Ямал находится на 66 месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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