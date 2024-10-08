08 октября 2024

В Перми задержали женщину за пьяный дебош в самолете

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Нарушительницу в наручниках доставили в полицию Фото:

В самолете, который летел в Пермь, женщина устроила дебош. Она напилась и стала материться. По прибытию в столицу Прикамья буйную пассажирку задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по УрФО.

«Во время полета на рейсе в Пермь петербурженка распивала спиртные напитки, выражалась грубой нецензурной бранью и не реагировала на замечания бортпроводников. Правоохранители применили физическую силу при доставлении нарушительницы в дежурную часть», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на представителей ведомства.

Дебоширке грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Женщина начала пьянствовать еще в аэропорту города на Неве, а продолжить праздник решила в самолете, отмечает издание.

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В самолете, который летел в Пермь, женщина устроила дебош. Она напилась и стала материться. По прибытию в столицу Прикамья буйную пассажирку задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по УрФО. «Во время полета на рейсе в Пермь петербурженка распивала спиртные напитки, выражалась грубой нецензурной бранью и не реагировала на замечания бортпроводников. Правоохранители применили физическую силу при доставлении нарушительницы в дежурную часть», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на представителей ведомства. Дебоширке грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Женщина начала пьянствовать еще в аэропорту города на Неве, а продолжить праздник решила в самолете, отмечает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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