В Перми задержали женщину за пьяный дебош в самолете

В самолете, который летел в Пермь, женщина устроила дебош. Она напилась и стала материться. По прибытию в столицу Прикамья буйную пассажирку задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по УрФО.
«Во время полета на рейсе в Пермь петербурженка распивала спиртные напитки, выражалась грубой нецензурной бранью и не реагировала на замечания бортпроводников. Правоохранители применили физическую силу при доставлении нарушительницы в дежурную часть», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на представителей ведомства.
Дебоширке грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Женщина начала пьянствовать еще в аэропорту города на Неве, а продолжить праздник решила в самолете, отмечает издание.
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