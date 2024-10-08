В Перми задержали женщину за пьяный дебош в самолете

09 октября 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Нарушительницу в наручниках доставили в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В самолете, который летел в Пермь, женщина устроила дебош. Она напилась и стала материться. По прибытию в столицу Прикамья буйную пассажирку задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по УрФО. «Во время полета на рейсе в Пермь петербурженка распивала спиртные напитки, выражалась грубой нецензурной бранью и не реагировала на замечания бортпроводников. Правоохранители применили физическую силу при доставлении нарушительницы в дежурную часть», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на представителей ведомства. Дебоширке грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Женщина начала пьянствовать еще в аэропорту города на Неве, а продолжить праздник решила в самолете, отмечает издание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В самолете, который летел в Пермь, женщина устроила дебош. Она напилась и стала материться. По прибытию в столицу Прикамья буйную пассажирку задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по УрФО. «Во время полета на рейсе в Пермь петербурженка распивала спиртные напитки, выражалась грубой нецензурной бранью и не реагировала на замечания бортпроводников. Правоохранители применили физическую силу при доставлении нарушительницы в дежурную часть», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на представителей ведомства. Дебоширке грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Женщина начала пьянствовать еще в аэропорту города на Неве, а продолжить праздник решила в самолете, отмечает издание.