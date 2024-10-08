08 октября 2024

ВСУ атаковали Ростовскую область 10 беспилотниками

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Ростовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, заявил Голубев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области ПВО отразили массовую воздушную атаку, уничтожив десять украинских БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

«Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что один беспилотник был сбит в районе Новошахтинска, а девять — на юго-западе региона.

Обломки вызвали пожар в Кагальницком районе, который быстро потушили. Пострадавших нет, заключил Голубев.

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В Ростовской области ПВО отразили массовую воздушную атаку, уничтожив десять украинских БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. «Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что один беспилотник был сбит в районе Новошахтинска, а девять — на юго-западе региона. Обломки вызвали пожар в Кагальницком районе, который быстро потушили. Пострадавших нет, заключил Голубев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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