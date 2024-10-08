ВСУ атаковали Ростовскую область 10 беспилотниками

09 октября 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Ростовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, заявил Голубев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ростовской области ПВО отразили массовую воздушную атаку, уничтожив десять украинских БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. «Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что один беспилотник был сбит в районе Новошахтинска, а девять — на юго-западе региона. Обломки вызвали пожар в Кагальницком районе, который быстро потушили. Пострадавших нет, заключил Голубев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростовской области ПВО отразили массовую воздушную атаку, уничтожив десять украинских БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. «Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что один беспилотник был сбит в районе Новошахтинска, а девять — на юго-западе региона. Обломки вызвали пожар в Кагальницком районе, который быстро потушили. Пострадавших нет, заключил Голубев.