Россия начнет массово выпускать бронежилеты для женщин

Компания «БронеЕж» начнет массовое производство бронежилетов для женщин. Об этом сообщил владелец компании Савва Бурлингас.
«В стандартных бронежилетах у женщин в силу анатомии передняя панель поднимается вверх и уменьшает площадь защиты живота. В современной войне, где подавляющая часть ранений — осколочные, даже 1–2 см могут играть решающую роль», — объяснил Бурлингас в интервью «Известиям». Уточняется, что компания является одной из первых, кто решил заняться решением данной проблемы.
Новые бронежилеты уже прошли полевые испытания и получили положительные отзывы. Они оснащены специальной конструкцией «крыльев» передней панели для лучшего прилегания к телу и обеспечения дополнительной защиты. Вес комплекта бронежилета составляет около 7,5 килограмм.
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