08 октября 2024

Россия начнет массово выпускать бронежилеты для женщин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России появятся бронежилеты для женщин
В России появятся бронежилеты для женщин Фото:

Компания «БронеЕж» начнет массовое производство бронежилетов для женщин. Об этом сообщил владелец компании Савва Бурлингас.

«В стандартных бронежилетах у женщин в силу анатомии передняя панель поднимается вверх и уменьшает площадь защиты живота. В современной войне, где подавляющая часть ранений — осколочные, даже 1–2 см могут играть решающую роль», — объяснил Бурлингас в интервью «Известиям». Уточняется, что компания является одной из первых, кто решил заняться решением данной проблемы.

Новые бронежилеты уже прошли полевые испытания и получили положительные отзывы. Они оснащены специальной конструкцией «крыльев» передней панели для лучшего прилегания к телу и обеспечения дополнительной защиты. Вес комплекта бронежилета составляет около 7,5 килограмм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «БронеЕж» начнет массовое производство бронежилетов для женщин. Об этом сообщил владелец компании Савва Бурлингас. «В стандартных бронежилетах у женщин в силу анатомии передняя панель поднимается вверх и уменьшает площадь защиты живота. В современной войне, где подавляющая часть ранений — осколочные, даже 1–2 см могут играть решающую роль», — объяснил Бурлингас в интервью «Известиям». Уточняется, что компания является одной из первых, кто решил заняться решением данной проблемы. Новые бронежилеты уже прошли полевые испытания и получили положительные отзывы. Они оснащены специальной конструкцией «крыльев» передней панели для лучшего прилегания к телу и обеспечения дополнительной защиты. Вес комплекта бронежилета составляет около 7,5 килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...