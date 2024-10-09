Алаудинов отреагировал на задержание своего экс-адвоката: история знакомства с Шапиро и отношение к аресту

Апти Алаудинов отреагировал на задержание своего адвоката Дениса Шапиро

09 октября 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов поддержал своего экс-адвоката Шапиро Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве 7 октября арестовали известного адвоката Дениса Шапиро, который когда-то защищал интересы командира батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Об истории знакомства Алаудинова с Шапиро, причинах задержания адвоката и реакции генерала в материале URA.RU. Почему задержали Шапиро Дениса Шапиро задержали в понедельник по прилете в Москву из-за границы. В аэропорту его встретили водитель на машине с помощником. По дороге домой Алаудинову позвонил его товарищ Олег Воробьев. Он предложил Алаудинову встретиться и через несколько минут они пересеклись у высотки на Мичуринском проспекте. Воробьев передал Алаудинову сумку, в которой, по его словам, были документы. Вскоре их задержали. Оказалось, что это был оперативный эксперимент. В сумке вместо документов находились 50 тысяч рублей и бумажная «кукла», имитирующая 29 миллионов 950 тысяч рублей. Водителя и помощника Алаудинова отпустили, а в отношении Шапиро и его супруги завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Позднее двоих поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Встречаясь с господином Воробьевым, господин Шапиро указал тому, что тот обязан ему за освобождение по раннее уголовное дело. Он настаивал на том, что следствие прекратит дело только за 400 миллионов рублей, хотя на самом деле уголовное дело было давно прекращено. Как оказалось, Олег Воробьев в период с 22 марта по 27 апреля передал адвокату 110 миллионов рублей, которые тот якобы собирался передать должностным лицам правоохранительных органов. В свою очередь, господин Шапиро, не намереваясь предпринимать никаких действий в пользу фигуранта, присвоил эти деньги. Затем, уже зная, что дело прекращено, защитник и неустановленные лица продолжили требовать у потерпевших новые выплаты. Шапиро свою вину не признает. Его защита утверждает, что адвоката подставили. Кроме того, вызывает сомнения то, что Шапиро якобы требовал 400 миллионов рублей за дело с ущербом менее 4 миллионов. Уголовное преследование адвоката его представители связывают с совершенно другой историей. Шапиро задержали по делу о мошенничестве Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы/https://t.me/moscowcourts Реакция Алаудинова на арест К задержанию своего экс-адвоката Апти Алаудинов отнесся абсолютно спокойно. По словам командира батальона спецназа «Ахмат», Шапиро такой же адвокат, как и все остальные. Он убежден, что если Шапти в чем-то и виноват, то соответствующие органы разберутся. Алаудинов подчеркнул, что не стоит забывать о презумпции невиновности, вину только предстоит доказать в суде. Алаудинов добавил, что благодарен Шапиро за помощь бойцам «Ахмат». Адвокат предоставлял им связь, обмундирование и автомобили. Алаудинов подчеркнул, что сообщения о связях Шапиро с ним, как адвоката с подзащитным, являются спекуляцией. Знакомство Апти Алаудинова и Дениса Шапиро Денис Шапиро был адвокатом у Апти Алаудинова, когда велось дело о покушении на убийство командира. Все началось с того, что Алаудинову передали конверт с сообщением, пропитанным отравляющим веществом. Алаудинова и двух офицеров госпитализировали в больницу. Было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б», «е» ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом в связи с осуществлением последними служебной деятельности). Шапирова представлял интересы Алаудинова в суде. Слева Апти Алаудинов, справа его экс-адвокат Денис Шапиро Фото: Апти Алаудинов «АХМАТ»/https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 7 октября арестовали известного адвоката Дениса Шапиро, который когда-то защищал интересы командира батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Об истории знакомства Алаудинова с Шапиро, причинах задержания адвоката и реакции генерала в материале URA.RU. Дениса Шапиро задержали в понедельник по прилете в Москву из-за границы. В аэропорту его встретили водитель на машине с помощником. По дороге домой Алаудинову позвонил его товарищ Олег Воробьев. Он предложил Алаудинову встретиться и через несколько минут они пересеклись у высотки на Мичуринском проспекте. Воробьев передал Алаудинову сумку, в которой, по его словам, были документы. Вскоре их задержали. Оказалось, что это был оперативный эксперимент. В сумке вместо документов находились 50 тысяч рублей и бумажная «кукла», имитирующая 29 миллионов 950 тысяч рублей. Водителя и помощника Алаудинова отпустили, а в отношении Шапиро и его супруги завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Позднее двоих поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Встречаясь с господином Воробьевым, господин Шапиро указал тому, что тот обязан ему за освобождение по раннее уголовное дело. Он настаивал на том, что следствие прекратит дело только за 400 миллионов рублей, хотя на самом деле уголовное дело было давно прекращено. Как оказалось, Олег Воробьев в период с 22 марта по 27 апреля передал адвокату 110 миллионов рублей, которые тот якобы собирался передать должностным лицам правоохранительных органов. В свою очередь, господин Шапиро, не намереваясь предпринимать никаких действий в пользу фигуранта, присвоил эти деньги. Затем, уже зная, что дело прекращено, защитник и неустановленные лица продолжили требовать у потерпевших новые выплаты. Шапиро свою вину не признает. Его защита утверждает, что адвоката подставили. Кроме того, вызывает сомнения то, что Шапиро якобы требовал 400 миллионов рублей за дело с ущербом менее 4 миллионов. Уголовное преследование адвоката его представители связывают с совершенно другой историей. К задержанию своего экс-адвоката Апти Алаудинов отнесся абсолютно спокойно. По словам командира батальона спецназа «Ахмат», Шапиро такой же адвокат, как и все остальные. Он убежден, что если Шапти в чем-то и виноват, то соответствующие органы разберутся. Алаудинов подчеркнул, что не стоит забывать о презумпции невиновности, вину только предстоит доказать в суде. Алаудинов добавил, что благодарен Шапиро за помощь бойцам «Ахмат». Адвокат предоставлял им связь, обмундирование и автомобили. Алаудинов подчеркнул, что сообщения о связях Шапиро с ним, как адвоката с подзащитным, являются спекуляцией. Денис Шапиро был адвокатом у Апти Алаудинова, когда велось дело о покушении на убийство командира. Все началось с того, что Алаудинову передали конверт с сообщением, пропитанным отравляющим веществом. Алаудинова и двух офицеров госпитализировали в больницу. Было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б», «е» ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом в связи с осуществлением последними служебной деятельности). Шапирова представлял интересы Алаудинова в суде.