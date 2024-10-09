Ночью средства ПВО РФ сбили 47 беспилотников ВСУ

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Россия подверглась атаке 47 беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО России ночью уничтожили 47 украинских дронов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Силы ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над российской территорией», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что из них 24 беспилотника было сбито в Брянской области, пять — в Белгородской, по два — в Курской и Ростовской, один — в Краснодарском крае, и 13 — над Азовским морем.

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Силы ПВО России ночью уничтожили 47 украинских дронов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над российской территорией», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что из них 24 беспилотника было сбито в Брянской области, пять — в Белгородской, по два — в Курской и Ростовской, один — в Краснодарском крае, и 13 — над Азовским морем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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