Ночью средства ПВО РФ сбили 47 беспилотников ВСУ

09 октября 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

Россия подверглась атаке 47 беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы ПВО России ночью уничтожили 47 украинских дронов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над российской территорией», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что из них 24 беспилотника было сбито в Брянской области, пять — в Белгородской, по два — в Курской и Ростовской, один — в Краснодарском крае, и 13 — над Азовским морем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы ПВО России ночью уничтожили 47 украинских дронов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над российской территорией», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что из них 24 беспилотника было сбито в Брянской области, пять — в Белгородской, по два — в Курской и Ростовской, один — в Краснодарском крае, и 13 — над Азовским морем.