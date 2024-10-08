08 октября 2024

Пермь накроет снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Перми пойдет вечером 9 октября
Снегопад в Перми пойдет вечером 9 октября Фото:

В Перми 9 октября вечером пойдет снегопад. Снежный покров достигнет высоты в пять сантиметров, рассказали синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления».

«В Перми сильный снегопад ожидается 9 сентября вечером, и снежный покров высотой до 5 см сформируется. Больше снега будет на юге и юго-востоке Перми», — сказано в сообщении.

При этом синоптики уточнили, что в пятницу, 11 октября, снега в Перми почти не будет. Но снег ляжет на юго-востоке края. Также синоптики уточнили, что в ночь с 12 на 13 октября температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Это станет самым сильным похолоданием за последние девять лет.

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В Перми 9 октября вечером пойдет снегопад. Снежный покров достигнет высоты в пять сантиметров, рассказали синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления». «В Перми сильный снегопад ожидается 9 сентября вечером, и снежный покров высотой до 5 см сформируется. Больше снега будет на юге и юго-востоке Перми», — сказано в сообщении. При этом синоптики уточнили, что в пятницу, 11 октября, снега в Перми почти не будет. Но снег ляжет на юго-востоке края. Также синоптики уточнили, что в ночь с 12 на 13 октября температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Это станет самым сильным похолоданием за последние девять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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