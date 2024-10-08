Пермь накроет снегопад

В Перми 9 октября вечером пойдет снегопад. Снежный покров достигнет высоты в пять сантиметров, рассказали синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления».
«В Перми сильный снегопад ожидается 9 сентября вечером, и снежный покров высотой до 5 см сформируется. Больше снега будет на юге и юго-востоке Перми», — сказано в сообщении.
При этом синоптики уточнили, что в пятницу, 11 октября, снега в Перми почти не будет. Но снег ляжет на юго-востоке края. Также синоптики уточнили, что в ночь с 12 на 13 октября температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Это станет самым сильным похолоданием за последние девять лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!