Помощь регионам в решении проблем с ЖКХ попала в список приоритетов Госдумы

Помощь регионам в решении вопросов ЖКХ вошла в список приоритетов Госдумы. Об этом сообщает член Совета безопасности и Государственного совета России Вячеслав Володи.
«Подробно рассмотрим состояние коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что по этому вопросу очень важна обратная связь для предметной подготовки к обсуждению и выработки дальнейших решений. На тему жилищно-коммунальных вопросов «правительственный час» запланирован на конец октября.
Ранее в Госдуме хотели поднять налоги для бездетных. Инициатива заключалась в повышении ставки подоходного налога для людей, не имеющих детей. Депутат Госдумы Евгений Федоров, выступивший с этой инициативой, заявил, что расчеты суммы, которую необходимо будет платить, является отдельным вопросом. При этом он добавил, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то он должен платить не меньше 10 тысяч рублей.
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