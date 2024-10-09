Помощь регионам в решении проблем с ЖКХ попала в список приоритетов Госдумы

09 октября 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Жилищно-коммунальный вопрос рассмотрят в Госдуме в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Помощь регионам в решении вопросов ЖКХ вошла в список приоритетов Госдумы. Об этом сообщает член Совета безопасности и Государственного совета России Вячеслав Володи. «Подробно рассмотрим состояние коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что по этому вопросу очень важна обратная связь для предметной подготовки к обсуждению и выработки дальнейших решений. На тему жилищно-коммунальных вопросов «правительственный час» запланирован на конец октября. Ранее в Госдуме хотели поднять налоги для бездетных. Инициатива заключалась в повышении ставки подоходного налога для людей, не имеющих детей. Депутат Госдумы Евгений Федоров, выступивший с этой инициативой, заявил, что расчеты суммы, которую необходимо будет платить, является отдельным вопросом. При этом он добавил, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то он должен платить не меньше 10 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощь регионам в решении вопросов ЖКХ вошла в список приоритетов Госдумы. Об этом сообщает член Совета безопасности и Государственного совета России Вячеслав Володи. «Подробно рассмотрим состояние коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что по этому вопросу очень важна обратная связь для предметной подготовки к обсуждению и выработки дальнейших решений. На тему жилищно-коммунальных вопросов «правительственный час» запланирован на конец октября. Ранее в Госдуме хотели поднять налоги для бездетных. Инициатива заключалась в повышении ставки подоходного налога для людей, не имеющих детей. Депутат Госдумы Евгений Федоров, выступивший с этой инициативой, заявил, что расчеты суммы, которую необходимо будет платить, является отдельным вопросом. При этом он добавил, что если человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, то он должен платить не меньше 10 тысяч рублей.