08 октября 2024

В ЯНАО мать двоих детей отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать не платила алименты на содержание двух дочек
Мать не платила алименты на содержание двух дочек Фото:

Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) привлекли к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание двоих детей. У женщины образовалась задолженность более 114 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что у женщины в 2023 году образовалась задолженность по уплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних дочерей в размере более 114 тыс. рублей», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Женщина не предпринимала попыток найти работу самостоятельно.

В качестве наказания суд постановил назначить ей исправительные работы сроком на четыре месяца. Из ее заработной платы будет удерживаться пять процентов в пользу государственного бюджета.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе ЯНАО приставы не искали алиментщика. За свое бездействие они выплатят ребенку компенсацию.

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Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) привлекли к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание двоих детей. У женщины образовалась задолженность более 114 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что у женщины в 2023 году образовалась задолженность по уплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних дочерей в размере более 114 тыс. рублей», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Женщина не предпринимала попыток найти работу самостоятельно. В качестве наказания суд постановил назначить ей исправительные работы сроком на четыре месяца. Из ее заработной платы будет удерживаться пять процентов в пользу государственного бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе ЯНАО приставы не искали алиментщика. За свое бездействие они выплатят ребенку компенсацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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