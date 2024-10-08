В ЯНАО мать двоих детей отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Жительницу Лабытнанги (ЯНАО) привлекли к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание двоих детей. У женщины образовалась задолженность более 114 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Установлено, что у женщины в 2023 году образовалась задолженность по уплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних дочерей в размере более 114 тыс. рублей», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Женщина не предпринимала попыток найти работу самостоятельно.
В качестве наказания суд постановил назначить ей исправительные работы сроком на четыре месяца. Из ее заработной платы будет удерживаться пять процентов в пользу государственного бюджета.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе ЯНАО приставы не искали алиментщика. За свое бездействие они выплатят ребенку компенсацию.
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