В Петербурге задержан мигрант, обвиняемый в вербовке для ИГИЛ*

В Санкт-Петербурге был задержан мигрант из Таджикистана, который разыскивался на Родине за причастность к террористической деятельности. Об этом сообщает информагентство «Агентство журналистских расследований».
«37-летний мужчина объявлен в межгосударственный розыск. Его обвиняют в наемничестве», — говорится в тексте издания. Уточняется, что он был причастен к террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).
Согласно данным следствия, он занимался набором жителей Хатлонской области Таджикистана для участия в боевых действиях на территории Сирии. На Родине мужчина был заочно арестован.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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В Санкт-Петербурге был задержан мигрант из Таджикистана, который разыскивался на Родине за причастность к террористической деятельности. Об этом сообщает информагентство «Агентство журналистских расследований». «37-летний мужчина объявлен в межгосударственный розыск. Его обвиняют в наемничестве», — говорится в тексте издания. Уточняется, что он был причастен к террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Согласно данным следствия, он занимался набором жителей Хатлонской области Таджикистана для участия в боевых действиях на территории Сирии. На Родине мужчина был заочно арестован. *Террористическая организация, запрещенная в РФ.