В Петербурге задержан мигрант, обвиняемый в вербовке для ИГИЛ*

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Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге нелегального мигранта из Таджикистана, причастного к ИГИЛ* Фото:

В Санкт-Петербурге был задержан мигрант из Таджикистана, который разыскивался на Родине за причастность к террористической деятельности. Об этом сообщает информагентство «Агентство журналистских расследований».

«37-летний мужчина объявлен в межгосударственный розыск. Его обвиняют в наемничестве», — говорится в тексте издания. Уточняется, что он был причастен к террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

Согласно данным следствия, он занимался набором жителей Хатлонской области Таджикистана для участия в боевых действиях на территории Сирии. На Родине мужчина был заочно арестован.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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В Санкт-Петербурге был задержан мигрант из Таджикистана, который разыскивался на Родине за причастность к террористической деятельности. Об этом сообщает информагентство «Агентство журналистских расследований». «37-летний мужчина объявлен в межгосударственный розыск. Его обвиняют в наемничестве», — говорится в тексте издания. Уточняется, что он был причастен к террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Согласно данным следствия, он занимался набором жителей Хатлонской области Таджикистана для участия в боевых действиях на территории Сирии. На Родине мужчина был заочно арестован. *Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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