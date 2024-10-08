08 октября 2024

«Пыталась уплыть»: свердловчанка утопила свою подругу за дачу показаний в суде

В Верхней Туре женщина утопила свою подругу за изобличающие показания в суде
© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство произошло в Верхнетуринском городском пруду Фото:

В Верхней Туре (Свердловская область) 39-летняя женщина утопила свою подругу в городском пруду за дачу показаний в суде, которые ее изобличали. Обвиняемая схватила жертву за волосы и потащила ее от дома к воде. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Имея умысел на убийство девушки, обвиняемая за волосы из дома повела ее в сторону Верхнетуринского городского пруда, а затем затащила в воду. Потерпевшая попыталась уплыть от женщины, однако та ее настигла. Схватив девушку в воде за одежду и с силой погрузив ее под воду, обвиняемая удерживала потерпевшую до тех пор, пока она не перестала совершать активные действия по сопротивлению», — пояснили в ведомстве.

Как оказалось, конфликт между женщинами возник из-за того, что потерпевшая дала изобличающие обвиняемую показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством. Новое уголовное дело в отношении местной жительницы направили в Кушвинский горсуд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Верхней Туре (Свердловская область) 39-летняя женщина утопила свою подругу в городском пруду за дачу показаний в суде, которые ее изобличали. Обвиняемая схватила жертву за волосы и потащила ее от дома к воде. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Имея умысел на убийство девушки, обвиняемая за волосы из дома повела ее в сторону Верхнетуринского городского пруда, а затем затащила в воду. Потерпевшая попыталась уплыть от женщины, однако та ее настигла. Схватив девушку в воде за одежду и с силой погрузив ее под воду, обвиняемая удерживала потерпевшую до тех пор, пока она не перестала совершать активные действия по сопротивлению», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, конфликт между женщинами возник из-за того, что потерпевшая дала изобличающие обвиняемую показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством. Новое уголовное дело в отношении местной жительницы направили в Кушвинский горсуд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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