«Пыталась уплыть»: свердловчанка утопила свою подругу за дачу показаний в суде

В Верхней Туре женщина утопила свою подругу за изобличающие показания в суде

09 октября 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Убийство произошло в Верхнетуринском городском пруду Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Верхней Туре (Свердловская область) 39-летняя женщина утопила свою подругу в городском пруду за дачу показаний в суде, которые ее изобличали. Обвиняемая схватила жертву за волосы и потащила ее от дома к воде. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Имея умысел на убийство девушки, обвиняемая за волосы из дома повела ее в сторону Верхнетуринского городского пруда, а затем затащила в воду. Потерпевшая попыталась уплыть от женщины, однако та ее настигла. Схватив девушку в воде за одежду и с силой погрузив ее под воду, обвиняемая удерживала потерпевшую до тех пор, пока она не перестала совершать активные действия по сопротивлению», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, конфликт между женщинами возник из-за того, что потерпевшая дала изобличающие обвиняемую показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством. Новое уголовное дело в отношении местной жительницы направили в Кушвинский горсуд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Туре (Свердловская область) 39-летняя женщина утопила свою подругу в городском пруду за дачу показаний в суде, которые ее изобличали. Обвиняемая схватила жертву за волосы и потащила ее от дома к воде. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Имея умысел на убийство девушки, обвиняемая за волосы из дома повела ее в сторону Верхнетуринского городского пруда, а затем затащила в воду. Потерпевшая попыталась уплыть от женщины, однако та ее настигла. Схватив девушку в воде за одежду и с силой погрузив ее под воду, обвиняемая удерживала потерпевшую до тех пор, пока она не перестала совершать активные действия по сопротивлению», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, конфликт между женщинами возник из-за того, что потерпевшая дала изобличающие обвиняемую показания в суде по уголовному делу об угрозе убийством. Новое уголовное дело в отношении местной жительницы направили в Кушвинский горсуд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.