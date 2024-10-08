В Челябинске на стройке хирургического корпуса детской областной больницы завершают заливку фундаментной плиты. Данный этап планируется завершить к середине ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Челябинске продолжается строительство хирургического корпуса Челябинской детской областной больницы. По плану завершить заливку фундамента-„подковы“ планируют к середине ноября», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, уникальный объект в Челябинской области возводится при поддержке губернатора Алексея Текслера. Глава региона держит на личном контроле все этапы строительства.
В новом хирургическом детском корпусе планируется сделать как действующие отделения, так и новые подразделения для внедрения современных методов трансплантации органов, хирургии новорожденных, детской урологии. По проекту, будет построено шестиэтажное здание на 300 мест общей площадью 49 тысяч 614 квадратных метров. При этом 230 из них займут пациенты хирургических отделений, а еще 70 отдадут детской онкогематологии.
В детском хирургическом корпусе будут развивать новые направления. Например, хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов и костного мозга. Челябинцам не придется ездить за такой помощью в федеральные центры. В данном учреждении будет создано 16 современных операционных с новейшим оборудованием. Это позволит увеличить пропускную способность и повысить качество обслуживания в больнице. Сдать объект планируется в 2026 году.
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