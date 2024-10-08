В Екатеринбурге появится гигантский центр для мусульман — в честь героев СВО. Фото, видео

В Шувакишском лесопарке Екатеринбурга появится мечеть, посвященная героям СВО

09 октября 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Новая мечеть сможет вместить до 550 человек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Шувакишском лесопарке Екатеринбурга был заложен первый камень в основание нового мусульманского комплекса с мечетью, который будет посвящен памяти участников специальной военной операции. На церемонии присутствовали высокопоставленные представители мусульманских и православных религиозных сообществ, а также прихожане и военнослужащие, передает корреспондент URA.RU. «В Екатеринбурге у нас огромное большое количество мусульман и всего две-три мечети, остальные — маленькие, скромные молельные комнаты. И вот здесь, в этом красивом месте, дай бог, будет мечеть, и она будет напоминать нам, нашим детям, о том, какой ценой в очередной раз наша страна смогла сохранить свою самодержавность», — заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Он также выразил надежду, что к моменту окончания строительства спецоперация закончится в пользу России. Согласно проекту, новая мечеть будет расположена на территории восемь гектаров в Шувакишском лесопарке и сможет вместить до 550 человек для одновременной молитвы. Помимо мечети, планируется построить шестиэтажный мусульманский центр. Завершение строительства запланировано на 2026 год. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шувакишском лесопарке Екатеринбурга был заложен первый камень в основание нового мусульманского комплекса с мечетью, который будет посвящен памяти участников специальной военной операции. На церемонии присутствовали высокопоставленные представители мусульманских и православных религиозных сообществ, а также прихожане и военнослужащие, передает корреспондент URA.RU. «В Екатеринбурге у нас огромное большое количество мусульман и всего две-три мечети, остальные — маленькие, скромные молельные комнаты. И вот здесь, в этом красивом месте, дай бог, будет мечеть, и она будет напоминать нам, нашим детям, о том, какой ценой в очередной раз наша страна смогла сохранить свою самодержавность», — заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Он также выразил надежду, что к моменту окончания строительства спецоперация закончится в пользу России. Согласно проекту, новая мечеть будет расположена на территории восемь гектаров в Шувакишском лесопарке и сможет вместить до 550 человек для одновременной молитвы. Помимо мечети, планируется построить шестиэтажный мусульманский центр. Завершение строительства запланировано на 2026 год.