В Шувакишском лесопарке Екатеринбурга был заложен первый камень в основание нового мусульманского комплекса с мечетью, который будет посвящен памяти участников специальной военной операции. На церемонии присутствовали высокопоставленные представители мусульманских и православных религиозных сообществ, а также прихожане и военнослужащие, передает корреспондент URA.RU.
«В Екатеринбурге у нас огромное большое количество мусульман и всего две-три мечети, остальные — маленькие, скромные молельные комнаты. И вот здесь, в этом красивом месте, дай бог, будет мечеть, и она будет напоминать нам, нашим детям, о том, какой ценой в очередной раз наша страна смогла сохранить свою самодержавность», — заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Он также выразил надежду, что к моменту окончания строительства спецоперация закончится в пользу России.
Согласно проекту, новая мечеть будет расположена на территории восемь гектаров в Шувакишском лесопарке и сможет вместить до 550 человек для одновременной молитвы. Помимо мечети, планируется построить шестиэтажный мусульманский центр. Завершение строительства запланировано на 2026 год.
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