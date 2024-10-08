Смерть близкого вылилась в суд вьетнамцев в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вьетнамец требует признать незаконным захоронение родного

09 октября 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Родственник вьетнамцев умер в 2024 году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вьетнамец Ву Ван Хунг подал иск к своему родственнику Ву Хоанг Аню, который похоронил его брата. Ван Хунг считает захоронение незаконным. Подробности истории URA.RU рассказали в Железнодорожном райсуде. Близкий Ву умер в 2024 году. При жизни он попросил, чтобы его похоронили рядом с родителями во Вьетнаме и провели необходимый обряд. Однако Хоанг Ань не сообщил о кончине Ван Хунгу, кремировал тело и заключил договор о предоставлении ниши в колумбарии на кладбище. «После этого Ван Хунг обратился в суд, чтобы признать договор, который Хоанг Ань заключил с ЕМУП „Комбинат спецобслуживания“ недействительным. Само захоронение он хочет признать незаконным», — сказали в суде. Агентство попыталось связаться с Ван Хунгом по имеющемуся в редакции номеру, но он не ответил. Известно, что адвоката он не нанимал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вьетнамец Ву Ван Хунг подал иск к своему родственнику Ву Хоанг Аню, который похоронил его брата. Ван Хунг считает захоронение незаконным. Подробности истории URA.RU рассказали в Железнодорожном райсуде. Близкий Ву умер в 2024 году. При жизни он попросил, чтобы его похоронили рядом с родителями во Вьетнаме и провели необходимый обряд. Однако Хоанг Ань не сообщил о кончине Ван Хунгу, кремировал тело и заключил договор о предоставлении ниши в колумбарии на кладбище. «После этого Ван Хунг обратился в суд, чтобы признать договор, который Хоанг Ань заключил с ЕМУП „Комбинат спецобслуживания“ недействительным. Само захоронение он хочет признать незаконным», — сказали в суде. Агентство попыталось связаться с Ван Хунгом по имеющемуся в редакции номеру, но он не ответил. Известно, что адвоката он не нанимал.