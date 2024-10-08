Смерть близкого вылилась в суд вьетнамцев в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вьетнамец Ву Ван Хунг подал иск к своему родственнику Ву Хоанг Аню, который похоронил его брата. Ван Хунг считает захоронение незаконным. Подробности истории URA.RU рассказали в Железнодорожном райсуде.
Близкий Ву умер в 2024 году. При жизни он попросил, чтобы его похоронили рядом с родителями во Вьетнаме и провели необходимый обряд. Однако Хоанг Ань не сообщил о кончине Ван Хунгу, кремировал тело и заключил договор о предоставлении ниши в колумбарии на кладбище.
«После этого Ван Хунг обратился в суд, чтобы признать договор, который Хоанг Ань заключил с ЕМУП „Комбинат спецобслуживания“ недействительным. Само захоронение он хочет признать незаконным», — сказали в суде.
Агентство попыталось связаться с Ван Хунгом по имеющемуся в редакции номеру, но он не ответил. Известно, что адвоката он не нанимал.
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