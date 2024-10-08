08 октября 2024

Смерть близкого вылилась в суд вьетнамцев в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вьетнамец требует признать незаконным захоронение родного
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Анной Кашиной в храме Рожетсва Христова. Екатеринбург , катафалк, гроб, похороны
Родственник вьетнамцев умер в 2024 году (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вьетнамец Ву Ван Хунг подал иск к своему родственнику Ву Хоанг Аню, который похоронил его брата. Ван Хунг считает захоронение незаконным. Подробности истории URA.RU рассказали в Железнодорожном райсуде.

Близкий Ву умер в 2024 году. При жизни он попросил, чтобы его похоронили рядом с родителями во Вьетнаме и провели необходимый обряд. Однако Хоанг Ань не сообщил о кончине Ван Хунгу, кремировал тело и заключил договор о предоставлении ниши в колумбарии на кладбище.

«После этого Ван Хунг обратился в суд, чтобы признать договор, который Хоанг Ань заключил с ЕМУП „Комбинат спецобслуживания“ недействительным. Само захоронение он хочет признать незаконным», — сказали в суде.

Агентство попыталось связаться с Ван Хунгом по имеющемуся в редакции номеру, но он не ответил. Известно, что адвоката он не нанимал.

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В Екатеринбурге вьетнамец Ву Ван Хунг подал иск к своему родственнику Ву Хоанг Аню, который похоронил его брата. Ван Хунг считает захоронение незаконным. Подробности истории URA.RU рассказали в Железнодорожном райсуде. Близкий Ву умер в 2024 году. При жизни он попросил, чтобы его похоронили рядом с родителями во Вьетнаме и провели необходимый обряд. Однако Хоанг Ань не сообщил о кончине Ван Хунгу, кремировал тело и заключил договор о предоставлении ниши в колумбарии на кладбище. «После этого Ван Хунг обратился в суд, чтобы признать договор, который Хоанг Ань заключил с ЕМУП „Комбинат спецобслуживания“ недействительным. Само захоронение он хочет признать незаконным», — сказали в суде. Агентство попыталось связаться с Ван Хунгом по имеющемуся в редакции номеру, но он не ответил. Известно, что адвоката он не нанимал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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