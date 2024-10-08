08 октября 2024

Челябинцам покажут, как изменился Китай за 70 лет. Афиша

Мультимедийный парк Челябинска покажет культуру Китая в сравнении с российской
© Служба новостей «URA.RU»
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На выставке расскажут об исторических, архитектурных и культурных изменениях КНР
На выставке расскажут об исторических, архитектурных и культурных изменениях КНР Фото:

В Челябинске 16 октября к 75-летию Китайской Народной Республики (КНР) откроется выставочный проект «Через тернии к светлому будущему». Мультимедийный парк «Россия — Моя история» представит свою интерпретацию истории развития Китая, сообщили URA.RU в пресс-службе парка.

«Цель выставки — продемонстрировать дружественные отношения между странами, опираясь на историю, традиции, культуру Китая и России, а также используя современные цифровые форматы. Экспозиция будет представлена в пяти основных смысловых блоках: „История“, „Культура“, „Экология“, „Наука и техника“ и „Архитектура“, — рассказали URA.RU организаторы.

Особое внимание на выставке будет уделено сувенирной лавке, которая раскроет челябинцам историю Китая через разнообразные товары старой и новой эпохи страны. Экспозиция погрузит гостей в путь развития КНР с помощью мультимедийного контента и интерактивных технологий. Посмотреть на то, как менялся Китай, будет возможным до 17 ноября.

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В Челябинске 16 октября к 75-летию Китайской Народной Республики (КНР) откроется выставочный проект «Через тернии к светлому будущему». Мультимедийный парк «Россия — Моя история» представит свою интерпретацию истории развития Китая, сообщили URA.RU в пресс-службе парка. «Цель выставки — продемонстрировать дружественные отношения между странами, опираясь на историю, традиции, культуру Китая и России, а также используя современные цифровые форматы. Экспозиция будет представлена в пяти основных смысловых блоках: „История“, „Культура“, „Экология“, „Наука и техника“ и „Архитектура“, — рассказали URA.RU организаторы. Особое внимание на выставке будет уделено сувенирной лавке, которая раскроет челябинцам историю Китая через разнообразные товары старой и новой эпохи страны. Экспозиция погрузит гостей в путь развития КНР с помощью мультимедийного контента и интерактивных технологий. Посмотреть на то, как менялся Китай, будет возможным до 17 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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