Forbes: Украина забрала обломки сбитого «Охотника» для анализа

Украина вывезла обломки сбитого российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» для анализа. Об этом рассказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.
«Украинская сторона вывезла обломки тяжелого беспилотного летательного аппарата С-70 „Охотник“ для их последующего изучения», — пишет в свое статье Хэмблинг. Запад заинтересовался материалами конструкции и геометрическими особенностями БПЛА.
Изучение российских беспилотников поможет Украине оценить уровень российских стелс-технологий (комплекс способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения), надеется Хэмблинг. Поскольку С-70 разработан вместе с российским многоцелевым истребителем Су-57, изучение его технологий также может дать понимание способов противодействия этому самолету, заключил Хэмблинг.
ВС РФ 5 октября потеряли беспилотник «Охотник», сбитый ракетой самолета Су-57. Предположительно, произошел сбой в канале связи, что привело к потере управления. Истребитель уничтожил дрон, чтобы не допустить его захвата украинскими силами.
Военный корреспондент Александр Коц отметил, что ВСУ вряд ли получат ценную информацию из обломков, так как на таких устройствах есть механизмы самоликвидации. Обозреватель Тайлер Роговей из американского издания добавил, что оставшиеся части дрона могут стать важной находкой для разведки США.
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