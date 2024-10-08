В Новом Уренгое представят боевую технику стран НАТО

В Новом Уренгое 9 октября состоится открытие выставки трофейной военной техники стран НАТО. Такая возможность появилась благодаря захвату оборудования в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Сегодня в 16 часов на площади около ТРЦ „Солнечный“ состоится открытие выставки „Сила V правде — гордость и победа“. Это экспозиция трофейной военной техники стран НАТО, захваченной группировкой группировкой „Центр“ в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении в telegram-канале мэрии.
Жители Нового Уренгоя смогут посетить выставку до 19 октября с 11:00 до 20:00. Вход для всех желающих бесплатный.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое покажут трофейную военную технику стран НАТО. На выставке будут представлены танки «Abrams», бронетранспортеры «Kirpi», боевые машины пехоты «Marder».
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