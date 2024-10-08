08 октября 2024

В Новом Уренгое представят боевую технику стран НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставку можно посетить с 9 по 19 октября
Выставку можно посетить с 9 по 19 октября Фото:

В Новом Уренгое 9 октября состоится открытие выставки трофейной военной техники стран НАТО. Такая возможность появилась благодаря захвату оборудования в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сегодня в 16 часов на площади около ТРЦ „Солнечный“ состоится открытие выставки „Сила V правде — гордость и победа“. Это экспозиция трофейной военной техники стран НАТО, захваченной группировкой группировкой „Центр“ в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении в telegram-канале мэрии.

Жители Нового Уренгоя смогут посетить выставку до 19 октября с 11:00 до 20:00. Вход для всех желающих бесплатный.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое покажут трофейную военную технику стран НАТО. На выставке будут представлены танки «Abrams», бронетранспортеры «Kirpi», боевые машины пехоты «Marder».

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В Новом Уренгое 9 октября состоится открытие выставки трофейной военной техники стран НАТО. Такая возможность появилась благодаря захвату оборудования в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба городской администрации. «Сегодня в 16 часов на площади около ТРЦ „Солнечный“ состоится открытие выставки „Сила V правде — гордость и победа“. Это экспозиция трофейной военной техники стран НАТО, захваченной группировкой группировкой „Центр“ в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении в telegram-канале мэрии. Жители Нового Уренгоя смогут посетить выставку до 19 октября с 11:00 до 20:00. Вход для всех желающих бесплатный. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое покажут трофейную военную технику стран НАТО. На выставке будут представлены танки «Abrams», бронетранспортеры «Kirpi», боевые машины пехоты «Marder».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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