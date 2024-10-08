08 октября 2024

Начальника УФНС по ЯНАО Калюжину задержали по подозрению в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Колюжина подозревается в получении взятки
Яна Колюжина подозревается в получении взятки Фото:

Силовики задержали начальника УФНС по ЯНАО Яну Калюжину . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Начальника УФНС по ЯНАО задержали по подозрению в получении взятки в виде Porsche Cayenne», — пишет ТАСС. Ранее стало известно, что в двух отделениях налоговой службы в ЯНАО провели выемку документов.

Как ранее сообщало URA.RU, силовики пришли в офисы ФНС в Новом Уренгое и Салехарде. Тогда же собеседники агентства не исключили, что обыски связаны с работой местного руководства.

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Силовики задержали начальника УФНС по ЯНАО Яну Калюжину . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Начальника УФНС по ЯНАО задержали по подозрению в получении взятки в виде Porsche Cayenne», — пишет ТАСС. Ранее стало известно, что в двух отделениях налоговой службы в ЯНАО провели выемку документов. Как ранее сообщало URA.RU, силовики пришли в офисы ФНС в Новом Уренгое и Салехарде. Тогда же собеседники агентства не исключили, что обыски связаны с работой местного руководства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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