Начальника УФНС по ЯНАО Калюжину задержали по подозрению в получении взятки

Яна Колюжина подозревается в получении взятки
Силовики задержали начальника УФНС по ЯНАО Яну Калюжину . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Начальника УФНС по ЯНАО задержали по подозрению в получении взятки в виде Porsche Cayenne», — пишет ТАСС. Ранее стало известно, что в двух отделениях налоговой службы в ЯНАО провели выемку документов.
Как ранее сообщало URA.RU, силовики пришли в офисы ФНС в Новом Уренгое и Салехарде. Тогда же собеседники агентства не исключили, что обыски связаны с работой местного руководства.
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