Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскрыл неизвестные широкой публике подробности о своей частной жизни. Он дал развернутое интервью ТАСС, в котором рассказал о поздравлении его жены после инаугурации, об учебе детей, о местах, где прошло его детство и даже о семейном рецепте борща, который достался главе региона от мамы. Журналисты URA.RU прочитали его и выбрали главное о семье нового губернатора Югры.
Первая леди Югры Анастасия Кухарук, как и ее супруг, родилась в ХМАО. Он — в Урае, она — в Октябрьском районе. Анастасия жила в Ханты-Мансийске и окончила здесь школу. У пары двое детей. Дочь Татьяна — отличница, учится в школе. Она присутствовала на инаугурации отца. Сын Максим — студент. В отличие от отца, выбрал не юриспруденцию, а филологию. «Окончил школу тоже с золотой медалью. Сказал, что нравится филология. Еще в 10 классе участвовал в олимпиадах, и вуз ждал его, пока получит аттестат зрелости. О других профессиях даже не хотел слышать. Что поделать, если такие у сына творческие наклонности: очень любит литературу, пишет сочинения, рассказы», — делится отец.
Глава региона отметил, что судьба его родных повторяет судьбы тысячи других семей СССР. Отец родился в Хмельницкой области Украины, отец приехал на Север с бригадой с земляков, которые, как и многие в ту пору, отправлялись зарабатывать, и устроился в леспромхоз лесорубом в Мулымье (поселок в Кондинском районе, недалеко от Урая). «Думал, на несколько месяцев. А потом остался, можно сказать, навсегда. Там и познакомился с мамой», — делится Кухарук.
Мать губернатора ХМАО — представитель коренных и малочисленных народов Севера. По национальности она наполовину русская, наполовину зырянка. «Значит, и во мне течет четверть зырянской крови, — отметил глава региона. — По семейным преданиям, наш род перебрался в эти места лет двести назад. Предки занимались оленеводством». Кухарук во время своего турне поехал в Казым на родину бабушки и пообещал пересмотреть меры поддержки оленеводов и промысловиков. В этом поселке он и его брат проводили школьные каникулы.
Брата губернатора ХМАО зовут Вячеслав, он младше на четыре года. Кухарук-младший — инженер, работает в проектной компании, занимающейся разработкой нефтяных месторождений и специализирующейся на добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТрИЗы — прим. URA.RU). «Представление большинства людей, что нефть бьет фонтаном после того, как пробурили скважину, давно не соответствует действительности, — говорит Кухарук. — В наши дни добыча нефти и газа —— серьезнейшая работа, которая должна быть проведена совместно нефтяниками, газовиками и разработчиками».
Родители Кухарука живут в Тюмени. Перебрались туда, отработав на Севере и выйдя на пенсию, чтобы быть поближе к детям и внукам. К тому времени в городе обосновались и Руслан с семьей, и его брат Вячеслав.
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