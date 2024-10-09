В Екатеринбурге третьеклассница проиграла 150 тысяч с кредитки матери в Roblox

В Екатеринбурге 10-летняя девочка перевела 150 тысяч рублей с кредитной карты своей матери неизвестному человеку. Он пообещал «улучшить» ее персонажа в популярной среди детей игре Roblox. Подробности истории URA.RU рассказал источник.
«Школьница — большая фанатка Roblox, у нее на телефоне есть приложение. В чате игроков некая Юля написала девочке, что можно улучшить ее персонажа в игре. Она предложила перевести деньги, и та согласилась», — объяснил собеседник агентства.
В тайне от родителей третьеклассница взяла сотовый мамы и ее кредитную карту, сфотографировала и кинула реквизиты в чат игроков. Потом она сообщила все коды и пароли, которые поступили на мамин телефон. Когда пришло уведомление о списании 150 тысяч рублей, школьница испугалась и удалила все сообщения. Сама она вышла из игры, но не рассказала родителям о случившемся.
«Пропажу денег обнаружила мать. Она побежала писать заявление в Сбербанк, даже не предполагая, что кредиткой воспользовалась маленькая дочка. Это удалось выяснить полицейским, которые опросили ребенка», — добавил источник. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ — «Хищение денежных средств с банковского счета».
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