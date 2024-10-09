Микрорайон под Екатеринбургом застроят высотками и коттеджами. Карта

09 октября 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Микрорайон застроят до 2038 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Южный микрорайон Екатеринбурга власти планируют застроить многоэтажками и частными домами вдоль дублера Сибирского тракта. Горадминистрация уже вынесла на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории. Согласно плану, общая площадь жилья составит 113959 квадратных метров, туда же войдет 5850 «квадратов» для индивидуальной жилой застройки. Для ведения предпринимательской деятельности будет выделено 4633 квадратных метров. Микрорайон поместит в себя 3,7 тысячи человек. Предполагается, что застройщик выделит место для парковки на тысячу мест, общеобразовательного центра на полторы тысячи человек, детсада на 225 детей и ледовой арены. Также вблизи пересечения улиц Николая Демина, Тихорецкой и Новой оборудуют прогулочную площадку. Участок будут застраивать в три этапа до 2038 года. Проект: сайт администрации Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южный микрорайон Екатеринбурга власти планируют застроить многоэтажками и частными домами вдоль дублера Сибирского тракта. Горадминистрация уже вынесла на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории. Согласно плану, общая площадь жилья составит 113959 квадратных метров, туда же войдет 5850 «квадратов» для индивидуальной жилой застройки. Для ведения предпринимательской деятельности будет выделено 4633 квадратных метров. Микрорайон поместит в себя 3,7 тысячи человек. Предполагается, что застройщик выделит место для парковки на тысячу мест, общеобразовательного центра на полторы тысячи человек, детсада на 225 детей и ледовой арены. Также вблизи пересечения улиц Николая Демина, Тихорецкой и Новой оборудуют прогулочную площадку. Участок будут застраивать в три этапа до 2038 года.